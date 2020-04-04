درجات حرارة تصل لل40 … الأرصاد تنشر توقعات الطقس خلال ال48 ساعة القادمة

ذكرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، الدكتورة “إيمان شاكر”، أن مصر تشهد موجة حارة بدأت من الجمعة الماضية ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد القادم، حيث ستشهد البلاد خلال تلك الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وقدرت الارتفاع وفقًا للتوقعات بنحو 6 إلى 7 درجات مئوية، كما ذكرت التوقعات.

توقعات الطقس

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد خلال فترة ال48 ساعة القادمة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مضيفة أن البلاد تشهد موجة حارة بدأت من الجمعة الماضية وحتى الأحد المقبل، فسيشهد طقس السبت ارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه نشاط ملحوظ في حركة الرياح خاصة على مناطق الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة والسواحل الشمالية للبلاد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أن الموجه الحارة ناتجة عن منخفض خماسيني قادم من ناحية ليبيا، يرافقه رياح جنوبية غربية، أثر على المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في مثل هذا الوقت من العام في مصر، وذكرت الهيئة العامة للأرصاد أن درجات الحرارة من المتوقع أن تعود لمعلاتها الطبيعية إلى الانخفاض من جديد يوم الاثنين القادم.

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة تظهر ارتفاعات ملحوظة على جميع أنحاء البلاد، وهي ارتفاعات غير معتادة في مثل هذا الوقت من العام، فنجد أن درجة الحرارة على منطقة جنوب الصعيد ترتفع لتصل إلى ما بين 38 و40 درجة مئوية، ونصحت المواطنين بالبدء في تخفيف الملابس، ولكن يجب توخي الحذر في ظل التقلبات الجوية.

درجات الحرارة