درجة الحرارة اليوم .. وأهم النصائح الطبية للتعامل مع الموجات الحارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم الجمعة يسودها طقس مائل للحرارة على المناطق في السواحل الشمالية، وطقس رطب في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ويسودها طقس شديد الحرارة بالنهار على مناطق الجنوب ولطيف بالليل، حيث واجهه البلاد موجة شديدة الحرارة يوم الخميس وقد حظرت الأرصاد الجوية منها ودعت المواطنين لتوخي الحذر وقدمت عدد من النصائح الطبية .

درجة الحرارة اليوم الجمعة

قالت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم الجمعة ستقل الشبورة المائية في فترات الصباح في المناطق الشمالية، وسوف تظهر السحب المنخفضة على مناطق السواحل الشمالية وأيضًا بمناطق جنوب البلاد وسوف يصاحب ذلك هطول الأمطار على حلايب وشلاتين، وقد تمتد لمناطق الصعيد أما الرياح فأغلبها رياح شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة الموج في البحر الأبيض المتوسط تكون الأمواج خفيفة لمعتدلة ترتفع الأمواج من 1 -1.5 متر أما الرياح على السطح تكون شمالية غربية وأيضًا حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة وترتفع نفس المقدار وتكون الرياح على السطح جنوبية شرقية.

درجة الحرارة المتوقعة الجمعة

وبالنسبة لـ درجة الحرارة اليوم تكون :

محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

محافظة الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

محافظة مطروح درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

محافظة سوهاج درجة الحرارة العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.

محافظة قنا درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

محافظة أسوان درجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

محافظة دمياط درجة الحرارة العظمي 32 درجة والصغرى 24 درجة .

أهم النصائح لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

لابد من ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة .

ارتداء نظارات الشمس وقبعات الشمس واستخدام واقي الشمس مع تجديده كل ساعتين .

شرب الماء بكميات كبيرة يكون فاتر

الامتناع عن المشي مسافات طويلة في الشمس .

استخدام مزيلات العرق الطبيعية لأن الكيميائية تسبب التهابات مع الحرارة العالية

استعمال بودرة الفطريات في القدمين .

تناول الأطعمة التي تقي من حروق الشمس كثمار الحمضيات مثل الليمون والجريب فروت والبرتقال حيث أن بهم مضادات أكسدة وفيتامين سي يحمي من سرطان الجلد، والشاي الأخضر، والسبانخ، والخيار، الفراولة، الطماطم.

ربع كوب من عصير الطماطم على زيت الزيتون بعد العودة من الشمس للترطيب والوقاية من حدوث حروق الشمس.

بعد العودة للمنزل استخدام الثلج على البشرة وشرائح الخيار البارد والفازلين المرطب .

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد، وطقس حار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وطب ويكون شديد الحرارة في الجنوب بالنهار وطقس لطيف ليلًا، وسوف تقل شبورة الرؤية المائية في فترات الصباح على المناطق الشمالية، كما تظهر مجموعة من السحب المنخفضة في السواحل الشمالية وأيضًا في الجنوب ويصاحب ذلك هطول الأمطار في حلايب وشلاتين أما عن الرياح فأغلبها شمالية غربية ومعتدلة وتنشط الرياح في جنوب سيناء وتنشط أيضًا في خليج السويس أما عن درجة الحرارة اليوم كالتالي :