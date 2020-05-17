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درجة الحرارة وكذلك حالة الطقس الاثنين 18مايو2020 في مصر ارتفاع شديد في الحرارة ينتظر المصريين

بواسطة محمد الحكيم
درجة الحرارة وكذلك حالة الطقس الاثنين 18مايو2020 في مصر ارتفاع شديد في الحرارة ينتظر المصريين.jpg درجة الحرارة وكذلك حالة الطقس الاثنين 18مايو2020 في مصر ارتفاع شديد في الحرارة ينتظر المصريين.jpg

يتابع المصريون جميعًا حالة الطقس في مصر بصورة يومية وكذلك درجات الحرارة خاصة مع بدء فصل الصيف في مصر. وفي التقرير الحالي سنذكر فيه حالة طقس الاثنين الموافق 17 مايو 2020 وبيان بدرجة الحرارة من هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الاثنين 18 مايو 2020 في مصر

حالة طقس الاثنين في النهار ستكون شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري، ورياح تهب عليها معتدلة نشطة أحيانًا، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا أيضًا. أما على شمال وجنوب الصعيد فسيسود طقس شديد الحرارة هناك، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفي المساء طقس مصر لطيف على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف معتدل على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوبها.

أماكن سقوط الأمطار الاثنين 18 مايو 2020 في مصر

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

والسواحل الشمالية تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط، وتتأثر القاهرة وبقية الانحاء بامتداد منخفض السودان.

درجة الحرارة المتوقعة في مصر الاثنين 18 مايو 2020

في القاهرة درجة الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 18 مايو 2020 واحد واربعين عظمى وخمسة وعشرين صغرى، وفي الاسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، وفي وادي النطرون 42 العظمى، والصغرى 24، وفي طنطا درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 24 وفي شبين الكوم العظمى 40 والصغرى 24، وفي دمنهور العظمى 37 والصغرى 23 وفي بلطيم العظمى 34 والصغرى 24 وفي مطروح 30 العظمى، والصغرى 20 وفي السلوم العظمى 35 والصغرى 22، وفي سيوة العظمى 42 والصغرى 22، أما في بور سعيد فالعظمى 31 والصغرى 24 وفي دمياط درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 وفي الزقازيق العظمى 41 والصغرى 25 وفي المنصورة العظمى 40 والصغرى 24.

درجة الحرارة المتوقعة في مصر الاثنين 18 مايو 2020
درجة الحرارة المتوقعة في مصر الاثنين 18 مايو 2020

حالة البحرين الأحمر والمتوسط يوم الاثنين 18 مايو 2020

حالة البحر المتوسط المتوقعة يوم الاثنين غدًا معتدلة ، وارتفاع الموج من مترين إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فحالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007 أنا لا أكتفي فقط بالعمل في الصحافة ونشر الخدمات الصحفية التي تفيد المجتمع في شتى المجالات ولكني أيضًا مترجم ذو خبرة كبيرة بترجمة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات لنقل الثقافات الأخرى إلى العالم العربي وأتمنى دائمًا من الله الرقي والتقدم لشعبي العربي وجميع الشعوب وأن يكون هناك سلام دائم في العالم أجمع.

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