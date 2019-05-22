دعاء الحر الشديد : دعاء النبي محمد “اللهم أجرني من حر جهنم”

بعد أعلان هيئة الأرصاد الجوية في مصر تعرض البلاد لأكبر موجة حر خلال هذه الأيام وذلك بداية من اليوم الأربعاء حتي يوم الجمعة القادم، أوضحت دار الإفتاء المصرية دعاء مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في الحر الشديد، كما دعت المواطنين إلى التضرع لله تعالى والإكثار من الدعاء من قول (اللهم أجرني من حر جهنم)، فقد نشرت الصفحة الرسمية لدار الأفتاء المصرية علي الفيسبوك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحر الشديد.

دعاء النبي في الحر الشديد

كان النبي محمد صلي الله عليه وسلم إذا اشتد الحر دعا بهذا الدعاء “اللهم أجرني من حر جهنم” وهذا نص دعاء النبي في الحر الشديد كامل: