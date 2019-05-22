دعاء الحر الشديد : دعاء النبي محمد “اللهم أجرني من حر جهنم”

بعد أعلان هيئة الأرصاد الجوية في مصر تعرض البلاد لأكبر موجة حر خلال هذه الأيام وذلك بداية من اليوم الأربعاء حتي يوم الجمعة القادم، أوضحت دار الإفتاء المصرية دعاء مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في الحر الشديد، كما دعت المواطنين إلى التضرع لله تعالى والإكثار من الدعاء من قول (اللهم أجرني من حر جهنم)، فقد نشرت الصفحة الرسمية لدار الأفتاء المصرية علي الفيسبوك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحر الشديد.
دعاء النبي في الحر الشديد
كان النبي محمد صلي الله عليه وسلم إذا اشتد الحر دعا بهذا الدعاء “اللهم أجرني من حر جهنم” وهذا نص دعاء النبي في الحر الشديد كامل:
فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ” إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض ، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك ، وإني أشهدك أني قد أجرته.
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