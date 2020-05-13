دعاء الرسول في ليالي العشر الوترية .. والتي فيها ليلة القدر وتبدأ مع أذان مغرب اليوم

عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: (تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ)

رواه البخاريُّ، ما يؤكد تحري هذه الليلة المباركة في الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان، أي في ليالي “21 ، 23 ، 25 ،

27 ، 29 “، ويستحب فيها العمل الصالح ولا سيما الدعاء، لقوله تعالى : {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..}، غافر (آية: 60

).

دعاء الرسول في ليلة القدر

ويتسائل الجميع عن دعاء الرسول في تلك الليلة المباركة، وهل كان صلى الله عليه وسلم يخصها بدعاء معين، والإجابة في الحديث الذي روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى، أنها سالت النبي عن كيفية الدعاء في ليلة القدر، قائلة : يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، فأجاب الرسول قولي : (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني)- صحيح الترمذي .

فضل ليلة القدر

فضل ليلة القدر عظيم ذكره المولى في كتابة الكريم بقوله تعالى : {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} الدخان (آية: 3)،

وقال أيضًا {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (القدر : 3)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها : (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)، متفق عليه واللفظ للبخاري .

الدعاء المستحب في جميع الأحوال

سألت السيدة عائشة رضي الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الدعاء إلى الله في كل وقت وحين، فأجاب الرسول : (عليك بالجوامع والكوامل .. قولي : اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم ) خرجه البزار وغيره .