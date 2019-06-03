دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كاملا وبالفيديو رمضان 1440

دعاء ختم القرآن الكريم يعتبر من أكثر ما يبحث عنه المسلمين في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، وذلك بعد ان يكونوا قد أتموا ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان، الذي يطلق عليه أيضا شهر القرآن، فمن أهم العبادات التي يقبل عليها المسلمين في شهر رمضان بجانب الصيام والقيام هي قراءة القرآن، ويجتهد الكثير من الناس في هذه الأيام المباركة التي يضاعف الله فيها الأجر والحسنات إلى ختم القرآن بالكامل مرة واحدة على الأقل، ومن الناس من يختمه مرتين وثلاث خلال شهر رمضان، كلا حسب قدرته واستطاعته وهمته، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه الكرام دعاء ختم القرآن الكريم مكتوبا وبالفيديو من خلال السطور التالية.

دعاء ختم القرآن الكريم

في البداية يجب أن نوضح أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ثابت لختم القرآن الكريم، ولكن ما تأكد ذكره في هذا الموضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع أهل بيته بعد أتمام ختم القرآن ويدعوا بالأدعية الجامعة.

أدعية ختم القرآن المكتوبة بالمصاحف

ويضع الكثير من المصاحف في نهاية المصحف أدعية لختم القرآن، وهذه الأدعية أيضا لم يتأكد أنها وردت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسنستعرض في السطور التالية أهم أشهر الأدعية التي يدعو بها المسلمين في ختم القرآن الكريم، والتي وردت عن شيوخ وعلماء المسلمين.

أهم الأدعية للشيوخ وعلماء المسلمين لختم القرآن

من أشهر هذه الأدعية ما يلي:

الّلَهُمَ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآن، واجْعَلْهُ لَنَا إمَامَاً وَنُوْرَاً، وَهُدَىً ورحمةً.. الّلَهُمَ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا، وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأطْرَافَ الْنَهَار، واجْعَلهُ لَنَا حُجَّةٌ يَا ربَّ الْعَالَمِيْن. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

كما يمكن أيضا الدعاء بهذه الأدعية

اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه . اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح . اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة . اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا . اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

دعاء ختم القرآن كامل بالفيديو للشيخ السديس بالرحم الشريف