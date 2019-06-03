دعاء ختم القرآن في رمضان 2019 – أدعية ختم القرآن الكريم كتابة وفيديو

دعاء ختم القرآن في رمضان 2019، دعاء ختم القرآن الكريم نهاية شهر رمضان المبارك تباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم- حيث أحث الناس على ختم القرآن في هذا الشهر الكريم، وها اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو نهاية شهر رمضان وغداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440 في مصر وفقاً للبحوث الفلكية، وكل عام وأنتم بألف خير، حيث يختلف عيد الفطر في مصر والدول الأخرى يكون على النحو التالي:-
- (مصر – تونس- ليبيا – المغرب) أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء.
- (السعودية- الإمارات المتحدة – الكويت – سوريا) أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2019.
- ( ايران – لبنان- العراق) يوم الخميس 7 يونيو أول أيام عيد الفطر.
دعاء ختم القرآن الكريم
يحرص المسلمون في جميع دول العالم على ختم القرآن الكريم في رمضان 2019 تباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يحرص أيضاً العديد من المسلمين على القرآن أكثر من مرة خلال شهر رمضان وذلك من أجل التقرب إلى الله والتعبد وجعل أوقات الصيام في قراءة القرآن، وكذلك أيضاً أدعية ختم القرآن المأخوذة من سنة النبي، ننشر لكم أدعية ختم القرآن فيديو وكتابة في نهاية شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير أعاد الله أيام عيد الفطر على جميع الأمم بالخير والبركات .. اللهم أمين.
دعاء ختم القرآن فيديو
دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان للشيخ مشاري العفاسي والشيخ السديس ليلة 29 رمضان/
دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب
اللهم ارحمني بالقرآن واجعلهُ لي إماماً ونوراً وهدىً ورحمة، اللهم ذكِّرني منهُ ما نسيت وعلِّمني منهُ ما جهلت
وارزقني تلاوتهُ آناء الليل وأطراف النهارِ واجعلهُ لي حجةً يا رب العالمين.
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
واجعل اللهم الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.
اللهم اجعل خير عمري آخرهُ وخير عملي خواتمهُ وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إني أسألك عيشةً هنيةً
وميتةً سويةً ومراداً غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم إني أسألكَ خير المسألةِ وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل
وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقِّل موازيني وحقِّق أمانيَّ وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي.
اللهم إني أسألك العلا من الجنة، وأسألك موجباتِ رحمتكَ وعزائمِ مغفرتكَ والسلامةِ من كل إثمٍ والغنيمة من كل برٍ
والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة، اللهم إقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهوِّن به علينا من مصائب الدنيا ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واُنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،
ولا مبلغ علمنا، ولا تُسلِّط علينا من لا يرحمنا.
اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتهُ ولا هماً إلا فرجتهُ ولا ديناً إلا قضيتهُ، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرةِ حسنةً
وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابهِ الأخيار وسلم تسليماً كثيراً.
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