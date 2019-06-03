دعاء ختم القرآن في رمضان 2019 – أدعية ختم القرآن الكريم كتابة وفيديو

دعاء ختم القرآن في رمضان 2019، دعاء ختم القرآن الكريم نهاية شهر رمضان المبارك تباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم- حيث أحث الناس على ختم القرآن في هذا الشهر الكريم، وها اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو نهاية شهر رمضان وغداً الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1440 في مصر وفقاً للبحوث الفلكية، وكل عام وأنتم بألف خير، حيث يختلف عيد الفطر في مصر والدول الأخرى يكون على النحو التالي:-

(مصر – تونس- ليبيا – المغرب) أول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء.

(السعودية- الإمارات المتحدة – الكويت – سوريا) أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2019.

( ايران – لبنان- العراق) يوم الخميس 7 يونيو أول أيام عيد الفطر.

دعاء ختم القرآن الكريم

يحرص المسلمون في جميع دول العالم على ختم القرآن الكريم في رمضان 2019 تباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يحرص أيضاً العديد من المسلمين على القرآن أكثر من مرة خلال شهر رمضان وذلك من أجل التقرب إلى الله والتعبد وجعل أوقات الصيام في قراءة القرآن، وكذلك أيضاً أدعية ختم القرآن المأخوذة من سنة النبي، ننشر لكم أدعية ختم القرآن فيديو وكتابة في نهاية شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير أعاد الله أيام عيد الفطر على جميع الأمم بالخير والبركات .. اللهم أمين.

دعاء ختم القرآن فيديو

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان للشيخ مشاري العفاسي والشيخ السديس ليلة 29 رمضان/

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب