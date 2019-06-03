دعاء ختم القران الكريم مكتوب كاملاً بصورة واضحة وفيديو تلاوة الدعاء

دعاء ختم القران الكريم يبدأ المسلمون في شتى بقاء الأرض خلال هذه الأيام، وبالتحديد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بتلاوة دعاء ختم القرآن الكريم، حيث أن الغالبية من المسلمين يقومون بتلاوة القران الكريم طوال شهر رمضان من أجل كسب الحسنات، ومحو السيئات، والترقب من الله العلي القدير سبحانه وتعالى.

ويتسابق الكثير من المسلمين في شهر رمضان لتلاوة وقراءة القران الكريم في أكبر وقت متاح لهم سواء في المواصلات، أو في المساجد، أو حتى في المنازل، فشهر رمضان الكريم هو شهر القران وهو الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم على خير البشر رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء ختم القران مكتوب

ونقوم خلال السطور القادمة بوضع نص دعاء ختم القران الكريم مكتوب من أجل التسهيل على حضارتكم بتلاوة هذا الدعاء الجامع، والذي يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، حيث يبدأ الدعاء بالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الرحمة منه، وأن يجعل القران الكريم إماماً لنا يوم القيامة.

اللهم ارحمني بالقرآن واجعلهُ لي إماماً ونوراً وهدىً ورحمة، اللهم ذكِّرني منهُ ما نسيت وعلِّمني منهُ ما جهلت

وارزقني تلاوتهُ آناء الليل وأطراف النهارِ واجعله لي حجةً يا رب العالمين.

وارزقني تلاوتهُ آناء الليل وأطراف النهارِ واجعله لي حجةً يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،

واجعل اللهم الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.

واجعل اللهم الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرهُ وخير عملي خواتمهُ وخير أيامي يوم ألقاك فيه، اللهم إني أسألك عيشةً هنيةً

وميتةً سويةً ومراداً غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم إني أسألكَ خير المسألةِ وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقِّل موازيني وحقِّق أمانيَّ وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي.

وميتةً سويةً ومراداً غير مخزٍ ولا فاضح، اللهم إني أسألكَ خير المسألةِ وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقِّل موازيني وحقِّق أمانيَّ وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي. اللهم إني أسألك العلا من الجنة، وأسألك موجباتِ رحمتكَ وعزائمِ مغفرتكَ والسلامةِ من كل إثمٍ والغنيمة من كل برٍ والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الأخرة، اللهم إقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهوِّن به علينا من مصائب الدنيا ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واُنصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تُسلِّط علينا من لا يرحمنا.

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتهُ ولا هماً إلا فرجتهُ ولا ديناً إلا قضيتهُ، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرةِ حسنةً وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلهِ وأصحابهِ الأخيار وسلم تسليماً كثيراً.

فيديو دعاء ختم القران الكريم

ونعرض لكم فيديو يحتوي على دعاء ختم القرآن الكريم للشيخ صلاح البدير من المسجد النبوي الشريف صلى الله على ساكنه وأصحابه الكرام.

صورة دعاء ختم القران الكريم

ونجد أن دعاء ختم القران الكريم هو ما يبحث عنه المسلمون خلال هذه الأيام، وبالتحديد في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث يزداد فيه ختم تلاوة القران الكريم، كما أن هناك بعض المصاحف لا تحتوي في نهايتها على دعاء ختم القران الكريم، لذا فقد وضعنا لكم خلال هذا المقال صورة واضحة من دعاء ختم القران الكريم مكتوب من أجل الاحتفاظ بها لحين الحاجة إليها.

ويكثر تلاوة دعاء ختم القران الكريم في الليالي الأخيرة، خاصة وأن هناك بعد الإئمة يقومون بختم القران في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، كما أن هناك البعض يختمون القران الكريم في ليلة التاسع والعشرين.