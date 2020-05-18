Take a fresh look at your lifestyle.


دعاء ليلة القدر.. 4 فرص للفوز بليلة خير من ألف شهر

بواسطة معتز بدوي
ليلة القدر افضل دعاء لليلة القدر

ها هو شهر رمضان المبارك، الذي انتظره المسلمون طويلا، يمر مسرعا نحو أيامه الأخيرة، كالضيف الذي يتمنى المسلمون لو طال بقاؤه، ومع وصولنا لأخر أيام الشهر الفضيل، يبدأ الجميع في البحث عن دعاء ليلة القدر، والتي تهل علينا في العشر الأواخر من رمضان (يتبقى 4 ليالي فقط)، ويسعى المسلمون في الدعاء والخير في هذه الأيام حتى ينالون رضا الله وعفوه.

1 فضل ليلة القدر في رمضان
2 دعاء ليلة القدر في رمضان

فضل ليلة القدر في رمضان

ليلة القدر
فضل ليلة القدر في رمضان

وتتميز ليلة القدر عن غيرها، لما فيها من فضائل كثيرة، فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم؛ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، كما ذكرها الله بأنها ليلة الخير: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)، وهي ليلة المغفرة والعفو التي ينتظرها المسلمون لتمحى جميع الذنوب والمعاصي، فينبغي أن يحيي المسلم هذه الليالي العشر في الصوم والصلاة ويجتهد في الدعاء فيها بالغفران له، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”.

دعاء ليلة القدر في رمضان

ذكر في حديث روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

معتز بدوي

صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

أسعار الدواجن اليوم في مصر: انخفاض في أسعار الفراخ البيضاء والبلدي.. تفاصيل

أخبار مصر

موعد السحور وآذان الفجر 26 رمضان وعدد ساعات الصيام وفقًا لإمساكية رمضان 2020

أخبار مصر

خطوات وشروط تقديم طلب بدل فاقد أو تالف لـ بطاقة التموين من خلال رابط موقع دعم مصر…

أخبار مصر

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟.. الأرصاد تُجيب (فيديو)

أخبار مصر

بالفيديو| متحدث الحكومة: ارتداء الكمامات سيكون إجباريًا.. و300 جنيه غرامة على…

أخبار مصر

وزارة الصحة توضح حقيقة الوصول إلى أقصى الطاقة الاستيعابية لمستشفيات العزل

أخبار مصر

ترخيص شركات لتقديم خدمات مخاطر الائتمان .. البرلمان يستحدث مادة جديدة بقانون البنك…

أخبار مصر

مجلس الوزراء يحسم قرار إجازة عيد الفطر 5 أيام للعاملين بالحكومة

أخبار مصر

موعد الإعلان الثالث عشر للإسكان الاجتماعي | أماكن الوحدات وأسعارها

أخبار مصر

النيابة تقرر إخلاء سبيل رئيس تحرير “مدى مصر” بعد ساعات من القبض عليها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.