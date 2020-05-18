دعاء ليلة القدر.. 4 فرص للفوز بليلة خير من ألف شهر

ها هو شهر رمضان المبارك، الذي انتظره المسلمون طويلا، يمر مسرعا نحو أيامه الأخيرة، كالضيف الذي يتمنى المسلمون لو طال بقاؤه، ومع وصولنا لأخر أيام الشهر الفضيل، يبدأ الجميع في البحث عن دعاء ليلة القدر، والتي تهل علينا في العشر الأواخر من رمضان (يتبقى 4 ليالي فقط)، ويسعى المسلمون في الدعاء والخير في هذه الأيام حتى ينالون رضا الله وعفوه.

فضل ليلة القدر في رمضان

وتتميز ليلة القدر عن غيرها، لما فيها من فضائل كثيرة، فهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم؛ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، كما ذكرها الله بأنها ليلة الخير: (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ)، وهي ليلة المغفرة والعفو التي ينتظرها المسلمون لتمحى جميع الذنوب والمعاصي، فينبغي أن يحيي المسلم هذه الليالي العشر في الصوم والصلاة ويجتهد في الدعاء فيها بالغفران له، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مَن قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ”.

دعاء ليلة القدر في رمضان

ذكر في حديث روته عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.