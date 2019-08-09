دعاء يوم عرفة مكتوب للحاج وغير الحاج وأفضل أدعية يوم عرفات والأعمال المستحبة فيه

دعاء يوم عرفة مكتوب نعرضه لكم ونحن على مشارف هذا يوم عرفات والذي تقبل فيها الأعمال عند الله وتستجاب فيه الأدعية للحاج وغير الحاج، حيث يقف حجاج بيت الله الحرام في يوم التاسع من ذي الحجة والمسمي بـ “يوم عرفة” ويعد ركنًا من أركان مناسك الحج، لذا يكثر فيه يكثر المسلمون من ترديد دعاء يوم عرفة خلال هذه الساعات أملًا في استجابة الدعاء عند الله تعالى.

ونقدم لكم متابعينا من خلال موقعنا دعاء يوم عرفة مكتوب حيث يعتبر دعاء يوم عرفات عبادة، وورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أن أفضل دعاء يوم عرفة هو قول: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

دعاء يوم عرفة مكتوب

في يوم التاسع من شهر ذي الحجة يبحث المسلمون عن دعاء يوم عرفة مكتوب حيث تكون أبواب السماء في هذا اليوم مفتوحة أمام عباد الله ويباهي الرحمن ملائكته بعباده الذين يتضرعون ويتقربون إليه بالدعاء؛ وفي يوم عرفة يتوجه الحجاج من منى متجهين لجبل عرفات لاستكمال مناسك فريضة الحج، ويصلي الحاج صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، كما يصلى ايضًا المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت صلاة المغرب، وبعدها يتوجه الحجاج إلى مزدلفة.

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء يوم عرفة مستجاب وذلك وفقًا لما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رُوي عنه أنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”.

أدعية يوم عرفة

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرًا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونُسُكِي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيءُ به الريح. اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح.

أفضل أدعية يوم عرفات

يعتبر دعاء يوم عرفات من أفضل الأعمال المستحبة في هذا اليوم حيث يضاعف فيه الله الحسنات ويمحو فيه عن المسلم السيئات، كما يحرص المسلمون في يوم عرفة على أداء فريضة الصوم لنيل الثواب والأجر والمغفرة من الله تعالى، ونستعرض معكم في السطور التالية أفضل أدعية يوم عرفات

يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد يا مبدىء يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجھك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بھا على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني (ثم قل حاجتك).

اللھم استجيب دعائنا وحقق أمالنا ورجائنا وامنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللھم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللھم حقق لنا جميعآ مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللھم انــك تـــعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي وتعلم مافي نفسي فأغفــر لي ذنــوبي اللھم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما اقسـمتـه لي ياذا الجلال والاكرام أستغفر الله الذي لا إله إلا ھو الحي القيوم وأتوب إليه.

يارب حقق لنا كل ما تتمناه قلوبنا عاجلا غير أجلا برحمتك وقدرتك على كل شيء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير يا رب إنك تقول للشيء كن فيكون اللھم بحقك يا كريم وبحمدك يا محمد حقق يارب حلمي وظني فيك يارب جميل فحقق يا الھي حسن ظني.

فضل يوم عرفة

أوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار فيه من الدعاء والصيام لما له من أجر عظيم وفرصة كبيرة لإستجابة الأمنيات، كما تُعتق فيه الرقاب من النار وتغفر فيه الذنوب وتقبل فيه الأعمال وترفع فيه الدرجات، لذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في يوم عرفة والتكبير والتهليل والاستغفار وترديد الأذكار.