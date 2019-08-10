دعاء يوم عرفة 2019 عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل صيام يوم عرفات

الدعاء المستحب يوم عرفة حيث يسعي جميع المسلمين في تلك الأيام المباركة وهى العشرة الأوائل من ذي الحجة التقرب من الله بالصلاة وقراءة القرآن والتصدق والأستغفار والرجوع إلى الله على القدر المستطاع لذا يكثف المسلمون الدعاء يوم عرفة حيث يعتبر من أهم وأحب الأيام التي ينتظرها المسلمون للفوز بهذا اليوم العظيم من كل عام وذلك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ” خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير” .

الدعاء المستحب يوم عرفة

ويقوم الحجاج يوم عرفة بالتوجه إلى منه ورمي الجمرات ويفضل إفطار الحجاج في هذا اليوم نظرا لأن النبي محمد كان مفطر ، لذا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغ جميع المسلمين يوم عرفة ومن هنا سوف نقدم لكم بعض الأدعية المستحبة بهذا اليوم العظيم يوم وقفة عرفات ونسأل الله الإجابة.

فضل صيام يوم عرفة

مع اقتراب يوم عرفة يكثف الجميع البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي لمعرفة أفضل الأدعية المستحبة يوم عرفة وفضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج ومن فضل صيام يوم عرفة أن يكفر الله سنة ماضية وسنة قادمة بإذن الله ومن هنا نسأل الله أن يقبل صيامنا يوم عرفة واجعلنا من عبادك الصالحين وتوفنا وأنت راضي عنا يا ارحم الراحمين اللهم آمين