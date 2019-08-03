“دعم مصر” خطوات تقديم تظلمات التموين 2019 وتحديثه عبر موقع دعم مصر الإلكتروني

اتاحت وزارة التموين المصرية تقديم التظلمات على رفع الدعم، وذلك بعد أن قامت الوزارة بوضع محددات لرفع الدعم، وذلك للمرحلة الثالثة وبعدها يتم تقديم التظلمات حسب المدة المحددة، ويهتم المواطن المصري بمعرفة نتيجة التظلم على الموقع، ومن خلال لك المقالة سنقدم لكم خطوات تحديث بطاقات التموين، وإدخال البيانات الجديدة، أما بالنسسبة لأشخاص المرفوعين من دعم بطاقات التموين، فيتم إيقاف بطاقتهم في حالة عدم قبول التظلم أو عدم تقديمه في الأساس.

والجدير بالذكر أنه سيتم إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في شهر أكتوبر 2019، وذلك بعد إنتهاء فترة البطاقات من غير مستحقين الدعم، والإنتهاء من نتائج التظلمات ورفع الدعم عن غير المقبولين، وإضافة التظلمات المقبولة مرة أخرى.

تظلمات التموين

يتجه الفرد إلى تقديم التظلم في حالة استبعاده عن الدعم يظهر له في أسفل كوبون الخبز، بأن البطاقة مستبعدة من الدعم بالإضاة إلى السبب، ولكن لا يتم إيقافها فوراً، بل يتيح للمواطن تقديم تظلم مع كتابة السبب، ويمكن للمواطن صرف التموين حتى الإنتهاء من النظر في تظلم التموين.

خطوات تقديم تظلم التموين

كتابة رقم بطاقة التموين.

كتابة الرقم القومي.

كتابة المحافظة.

الضغط على عرض.

كما يمكن للمواطن المصري تحديث بطاقات التموين من خلال عدة خطوات وهي: