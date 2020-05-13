دعوى خلع أمام محكمة الاسرة : الزوجة ” كل ما تصعب عليه واحدة يتجوزها “

أمام محكمة الاسرة بالكيت الكات بالجيزة قامت سيدة ” ربة منزل ” برفع دعوى خلع ضد زوجها , والسبب الذي قدمت بسببه الدعوى هو ان زوجها تزوج عليها ثلاث مرات , وبالرغم من انه طلقهن الإ انها تعتقد انه قد يقوم بالزواج من الجديد .

تقول الزوجة ان الموضوع بدء بعد وفاة صديقه المقرب , حيث خصص مبلغ شهري شهري لارملة صديقه وابنائها وداوم على زيارتم , ثم علمت بعد ذلك بزواجه منها , وكانت حجته في ذلك انه ستر عليها وحتى لا يتحدث عليها احد بسبب زياراته المتكررة لها , ولكن في خلال عام نشب بينه وبين زوجته تلك مشكلات قام على اثرها بتطليقها.

لم يكد يمر عام آخر حتى بلغ الى مسامعي عن زواج زوجي بفتاة , وعليه واجهته وتحجج في هذه المرة ان الفتاة يتيمةويريد ان يسترها ويغنيها عن طمع الاخرين , عندها تخاصمت معه وتركت منزلي وطلبت الطلاق , ولكن جاءت زوجته اليتيمة تعتذر وتبكي وتبرر لزوجها انه تزوجه كفعل معرف بها , ولكن بعد عدة اشهر تحول الاستعطاف الى شجار معي وتطلب هدايا وذهب ووصل بها الامر الى تطالب بنصف مرتب زوجي , وبسبب المشاكل قام زوجي بتطليقها ودفع لها مؤخر صداق 30 الف جنيه, وبهذا انتهى زواجه الثاني.

ولكن لم اطمئن له اشترطت عليه زوجته أن يسجل المنزل محل إقامتهما باسمي، ويحول باقى الأموال فى حسابه البنكى وقدرها 50 ألف جنيه إلى حسابي, كضمانة لعدم زواجه من جديد، وفعل لي ما طلبته.

ثم جائت الصاعقة الثالثة عندما اكتشفت انه متزوج من زميلته في العمل , هنا خرجت عن شعوري، وذهبت إلى مقر عملهما، وتشاجرت مع الزوجة الثانية، التى نفت تلك العلاقة، وأخبرتها أمام الجميع أن ما تفكر فيه ظنون، وبعد فض الموقف زارتني زميلة زوجها فى المنزل، وأخبرتها بصحة علاقة الزواج وأنها ستتنازل عن مستحقاتها، نظير الطلاق، وعدم افتعال فضيحة مجددًا لها فى مقر عملها، وبالفعل وقع الطلاق.

وهنا فاض بي الكيل وقررت الانفاصل وطلب الخلع