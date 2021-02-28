“دلالات ورموز” صفات حامل اسم شيماء وما هو معنى الاسم المميز في معجم اللغة

ياتي اسم شيماء بمعنى التي في بدنها علامة او شامة، وهو اسم عربي مؤنث قديم، الا انه لم يحدث تغيرا في العصر الحديث بإندثار وقلة التسمية بهذا الاسم بل على العكس اخذ يتسع إطلاقه على الاناث وبدى الاسم مميزاً بتجانس حروفه ويكسب حامله الكاريزما والحب والاحترام.

ما معنى اسم شيماء

شيماء بفتح المعجمة ومذكره مشيم او مشيوم او الاشيم من كل شئ، والشامة هي الخال التي تكون موضع ما في الجسد. يقول علماء النفس عن حاملة اسم شيماء انها تمارس تحليل الافكار التي تستقبلها وانها ليست بذلك المستوى الذي يسهل خداعها.

يمنح اسم شيماء قوة الشخصية وحظوة التقدير بين الاقران فلم يعد وجود الاسم مقتصرا على الماضي، ويواصل اسم شيماء الانتشار في المجتمعات العربية نظراً لاستحسان الاسم وفرادته وماله من معنى متصل بالشئ اللافت بها كعلامة، كما للاسم -الشيماء- معنى آخر فيه دلالات الكبرياء والاباء والعزة، بحسب المحللين النفسيين بما يمنعها من السقوط في حفرة الشر، وهناك الكثير من الممثلات العربيات يحملن هذا الاسم مثل شيماء سبت، شيماء علي، شيماء قاسم(عارضة ومقدمة برامج وملكة جمال العراق في عام 2015)،

صفات حامل اسم شيماء

تمتلك شخصية شيماء معرض حديثنا الكثير من الصفات الايجابية بما يزيد عن 10 صفات ملفتة يمكنك التعرف عليها في النقاط التالي.

انسانة مثابرة تتطلع للنجاح دائماً ردة فعلها تكون سريعة عند الغضب تجيد الانصات للاخرين وتقييم مواقفهم قراراتها مدروسة، لها منطق في الاقناع ويدعم ذلك كاريزمتها ايضا. انسانة متعقلة، تحب الهدوء تهتم بالظهور باحسن زي وهيئة الذي يليق بانوثتها. صاحبة كلمة مسموعة، وتعد الام اكثر من تثق بها كرامتها مهمة كثيراً عندها لكن قد تتنازل عنها في بعض الاحيان لتستطيع استكمال حياتها تحب عملها وتتقلد فيه مناصب عالية ان اجتهدت فيه.

رقم شيماء واحد الذي يمنح قوة التنفيذ مرتبط بالشمس ويصلح بالدرجة الاولى وبامتياز لكافة مولودات برج الاسد.