دليلك لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية وحضور مباراة مصر وزيمبابوي

حفل افتتاح كأس الامم الافريقية غداً في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسوف يلعب منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بعد إنتهاء حفل الإفتتاح، وتعتبر هذه البطولة هي البطولة رقم ٣٢ في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، وسوف يبدأ فتح الأبواب لدخول الجماهير في تمام الساعة الواحدة والنصف وسوف يتم غلق الأبواب في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وسوف يتنافس أربعة وعشرون منتخباً يمثلون أربعة وعشرون دولة لأول مرة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية أنة بعد غلق الأبواب الساعة 6.30 لن يتم السماح لأي أحد من الجماهير بالدخول، ولن يتم السماح بدخول الممنوعات والأسلحة حتى المرخصة وأي أشياء يصعب فحصها وتفتيشها سوف يتم منع دخولها والشماريخ والصواريخ والآلات الحادة والليزر والغاز المضغوط فى عبوات والكبريت والاسبراى والأقلام والأسلاك.

يتم السماح فقط بالاطعمة في طبق فويل واكواب بلاستيك وعلب العصير التي في عبوات كرتون، وسوف توجد كاميرات مراقبة لمتابعة كل الإجراءات، وسوف يتم إرشاد الجماهير لجميع طرق الدخول والخروج والانتظار من خلال علامات ارشادية متواجد داخل الاستاد، ولن يستطيع أي أحد الدخول إلى الاستاد بدون بطاقة المشجع مع التذكرة.

الفنان حكيم هو من سوف يقوم بالغناء فى حفل الافتتاح مع مطرب من نيجيريا “فيمي كوتيه” يقوم بغناء المقطع الانجليزى من الأغنية، ومطربة من كوت ديفوار “دوبيه” تقوم بغناء المقطع الفرنسى من الأغنية، والفنان حكيم سوف يغنى المقطع العربى من الاغنية وسوف يقدم الاستعراض فريق نيجيرى، ومدة الحفل 14 دقيقة فقط.

الفريق الذي سوف يفوز بالبطولة يحصل على مبلغ 4.5 مليون دولار، والفريق الذى سوف يحصل على المرتبة الثانية يحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار، والفريق الثالث والرابع يحصل كل منهما على 2 مليون دولار.

الفرق المغادرة من دور الثمانية تحصل كل منها على مليون دولار، والفرق المغادرة من دور ال 16 تحصل كل منها على 700000 دولار.