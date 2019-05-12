دينا الشربينى تريند زى الشمس و كواليس خلافها مع كاملة أبو ذكرى وحقيقة تدخل عمرو دياب

لا شك أن الفنانة « دينا الشربينى » اثارت الجدل فى الشهور القليلة الماضية بداية من اقتران اسمها مع اسم الفنان « عمرو دياب »، وتُعد هذه اللحظة هى بدء انطلاق الشائعات والأقاويل على « دينا الشربينى » علي كل المستويات سواء الفنية أو الشخصية، فباتت كل خطواتها مراقبة واينما ذهبت تذهب معها الاشاعات التى احياناً ما تكون حقيقية وغالبا ما تكون غير حقيقية.

كثيراً ما تناقلت الأخبار عنها منذ بدايات ارتباطها بالهضبة « عمرو دياب »، وكان رد فعل جمهور الهضبة متأرجح ما بين مؤيدين لهذا الارتباط وما بين معارضين بشدة، وكثيراً ما ازدحمت البوستات وانهالت التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي تعقد المقارنات بين زوجات « الهضبة ».

ومن الجمهور من نصّب نفسه حكماً على تصرفات كل من « دينا الشربينى و عمرو دياب » فيما يعجبهم وفيما لا يعجبهم، وكيف يتحركون وكيف يتصرفون وكيف يضحكون.

ولا شك أن ظهور اسم « دينا الشربينى » وارتفاع أسهمها فى بورصة الأخبار تزامن مع ارتباطها بالهضبة « عمرو دياب »، على الرغم من ان اغلب الاخبار عنها لم تكن في الجانب الجيد، وأبرز مثال هو ما حدث فى مهرجان الجونة.

صاحب ظهور « دينا الشربينى »، فى مهرجان الجونة ثورة على السوشيال ميديا حول الفستان الذي ظهرت به فى الحفل، وأيضاً عندنا قررت الفنانة « دينا الشربينى » تقديم اغنية إلى الهضبة « عمرو دياب » وهى اغنية « كيكى »، فلم يتركها رواد السوشيال ميديا و جماهير « عمرو دياب » المعترضين على ارتباطها، انهالت التعليقات الساخرة نتيجة ظهورها بشكل مختلف.

وفى رمضان 2019 وبالتحديد فى مسلسل « زى الشمس »، ايضاً لم يمر وجود « دينا الشربيني » في مسلسل فى شهر رمضان مرور الكرام، بل منذ الإعلان عن تصوير المسلسل وانهالت الاخبار عن حدوث خلاف شديد بين الفنانة « دينا الشربينى » ومخرجة العمل المخرجة « كاملة أبو ذكرى ».

حقيقة الخلاف كانت على أثر استياء دينا الشربينى من طول وقت استعداد كاملة أبو ذكرى لكل مشهد، وعندما عبّرت دينا الشربيني عن استيائها من هذا قامت المخرجة كاملة أبو ذكرى بتوبيخه أمام جميع العاملين فى المسلسل.

على أثر هذا تدخل الهضبة « عمرو دياب » وتحدث إلى منتج العمل وألمح إليه أنه لكى تستمر دينا الشربينى فى المسلسل يجب أن لا يُغضبها، وبالتالى لم يجد المنتج مفر لكى يستكمل العمل سوى أن يستغنى عن مخرجة العمل « كاملة أبو ذكرى».

وتم التأكيد من المنتج على المخرجة ان تلتزم الصمت حيال ما حدث حتى تأخذ كافة المستحقات المالية، وهو ما نفذته المخرجة تماماً.

على جانب آخر أشاد الجمهور بمشهد للفنانة « دينا الشربينى » داخل أحداث مسلسل « زى الشمس »، عندما اكتشفت خيانة خطيبها لها مع اختها فكان مشهد مواجهة خطيبها بهذا الأمر ومحاولة استرضاء قلبه لكى يسامحها وصدمتها عندما اعترف لها، مشهد قوى نال استحسان كل من شاهده، وأصبح هذا المشهد تريند على اليوتيوب.