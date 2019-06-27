ذروة الموجة الحارة| الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الجمعة 28 يونيو وتعلن بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع امتداداً للموجة الحارة التي بدأت في الاثنين الماضي والتي من المتوقع أن تنتهي الجمعة الموافق 28 يونيو 2019، وترتفع درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة والصعيد و يكون الطقس أقل حرارة على السواحل الشمالية والأماكن القريبة من البحر مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة لأكثر من معدلاتها الطبيعية.

حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الجمعة والذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة في جميع الأنحاء، وحددت الأرصاد أن الجمعة هو آخر أيام الموجة الحارة وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا لتصل لمعدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من فصل الصيف وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

لمحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 25 المحلة 36 23 الجيزة 38 25 المنصورة 36 23 الشرقية 38 24 دمنهور 34 23 بورسعيد 30 25 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 37 25 شرم الشيخ 37 38 السويس 38 26 اسوان 44 33 طنطا 37 23 الاقصر 44 32

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية التي تنخفض فيها درجات الحرارة وتكون درجات الرطوبة أقل منها على الوجه البحري والقاهرة، وذلك يعطي الشعور بالحرارة بشكل أكبر مما عليه في السواحل الشمالية، وإليكم بيان بنسبة الرطوبة في الجو في المحافظات:

حالة الطقس ليلاً

يعتدل الطقس في المساء وذلك بعد اختفاء الشمس وتنخفض درجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة التي تجعل الجو حار بعض الشيء ولكن تكون بدرجة أقل من فترة الظهيرة شديدة الحرارة، وتكون الرياح خفيفة السرعة مختلفة الاتجاهات تجعل الطقس لطيف في الساعات الأخيرة من الليل.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصيفين على الشواطئ من ارتفاع درجات الحرارة وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة لتفادي حدوث المخاطر مع ضرورة ارتداء النظارات الشمسية واستخدام المظلات في فترة الظهيرة.