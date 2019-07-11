ذروة الموجة الحارة | الأرصاد تُحذر من حالة الطقس الجمعة 12/7/2019 وتُعلن بيان بدرجات الحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الجمعة 12 يوليو 2019، وأكدت الهيئة على استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع الأنحاء وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو مما يزيد من الشعور بداجات الحرارة أكثر من معدلاتها الطبيعية، وفيما يلي بيان بحالة الطقس في مصر تفصيلياً وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية موجة حارة في جميع أنحاء الجمهورية وتبلغ ذروتها الجمعة وتتخطى درجات الحرارة في الوجه البحري والقاهرة 41 درجة وتصل إلى 43 درجة في صعيد مصر مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير جداً مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتزيد الرطوبة على السواحل الشمالية وتُحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 41 25 المحلة 39 21 الجيزة 41 24 المنصورة 39 21 الشرقية 42 23 دمنهور 36 21 بورسعيد 34 26 الاسكندرية 30 25 الاسماعيلية 41 24 شرم الشيخ 39 31 السويس 40 27 اسوان 43 32 طنطا 39 22 الاقصر 43 31

كما نلاحظ ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات في ذروة الموجة الحارة وإليكم بيان بدرجات الرطوبة المتوقعة والتي تتحكم في نسبة الشعور بدرجات الحرارة.

درجات الرطوبة المتوقعة

ترتفع درجات الرطوبة على جميع المحافظات مما تعطي الشعور الكبير بسوء حالة الطقس، وتقل نسبة الرطوبة في منطقة الوجه البحري والقاهرة عن باقي المحافظات القريبة من البحر الأحمر والمتوسط.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة والتي تكاد تسبب الكثير من المخاطر بسبب أشعة الشمس الضارة في هذا التوقيت، وتنبه بشكل كبير على المُصيفين على الشواطئ الساحلية بضرورة توخي الحذر من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة وتؤكد على ضرورة استخدام المظلات الشمسية للمضطرين للخروج في وقت الظهيرة وضرورة ارتداء النظارات الشمسية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

يعتبر الجمعة ذروة الموجة الحارة وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا بداية من السبت لتصل إلى معدلاتها الطبيعية في آخر الأسبوع، ويصبح الطقس معتدلاً بعد ذلك في النصف الثاني من شهر يوليو ليعود إلى الارتفاع مُجددا مع بداية شهر أغسطس.