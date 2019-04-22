ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التقدم اليوم للإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي

يبدأ اليوم الاثنين 22 أبريل، التقدم لحجز ما يزيد على 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى لذوى الاحتياجات الخاصة بمدن الصعيد ضمن الإعلان الحادي عشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وقد صرح وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار بأن التقدم لذوي الاحتياجات بداية من اليوم سيكون على الموقع الإلكتروني (www.shmff.gov.eg)، مضيفا، أنه يتم سداد مقدمات الحجز بمكاتب البريد المُميكنة، بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

موعد التقدم لباقي المواطنين

وكانت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أوضحت أن الوزارة خصصت 8 أيام للتقدم للحجز لذوي الاحتياجات الخاصة تبدأ من 22/4/2019 إلى 30/4/2019، ولجميع المواطنين، متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، لمدة شهر كامل تبدأ من 1/5/2019 إلى 31/5/2019.

وأضافت أن الوحدات المطروحة بالإعلان الحادي عشر لبرنامج الإسكان الاجتماعي في المناطق التالية:

المطاهرة بمركز المنيا

سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج

الفشن وببا بقرية سدس والواسطي بمحافظة بنى سويف

الضمرانية وهو بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا

أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر

الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة وتقسيمها هو3 غرف وصالة، بسعر 184 ألف جنيه، وذلك إضافة إلى وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، وقالت أن هذا السعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر والذي بلغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10%.

وأضافت أن مقدم جدية الحجز هو 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة، ويحدد ذلك وفقا طبقاً للسن والدخل، بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40%، من صافى الدخل الشهرى، مضيفة أن الزيادة السنوية تصل إلى 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، بحيث لا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، كما أوضحت أن الدولة تلتزم بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، ويتم احتساب هذا الدعم وفقاً لدخل المواطن.

ويذكر أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 1300 جنيه.

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