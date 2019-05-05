رؤية هلال رمضان | تصريحاتٍ هامة من مُستشار مُفتي الديار المصرية بشأن ” أقاويل الرؤية ” وست دول تحسم الموعد

رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2019، هي الآن محور الحديث لدى القطاع الأكبر بالمجتمعات الإسلامية عامة، والمجتمع المصري خاصة، فالجميع ينتظر وبشغف إعلان موعد أول أيام شهر رمضان المبارك وذلك حسب الرؤية الشرعية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية .

وفي خضم هذا تم تداول العديد من التصريحات والأقاويل بشأن الرؤية وبشأن الموعد الشرعي لأول أيام رمضان بمصر، وعليه تشابكت المعلومات وسادت حالة من الضبابية حول الموعد الصحيح وحول شرعية الاختلاف بين الأقطار الإسلامية فيما يخص رؤية الهلال، وعليه صدرت تصريحات هامة منذ قليل عن مستشار مُفتي الديار المصرية ننقل تفاصيلها لكم الآن .

تصريحات مستشار مُفتي الديار المصرية بشان رؤية هلال رمضان

حيث أكد في تصريحات إعلامية له منذ قليل الدكتور إبراهيم نجم مستشار مُفتي الديار المصرية، أن ما يتم إشاعته حول الموعد الشرعي لأول أيام رمضان على مواقع التواصل الاجتماعية وبعض المواقع الإلكترونية لا يجب أن يُعتد به كمصدر للحصول على معلومة موعد أول أيام شهر الصيام .

وقال نجم أن الجهة الوحيدة التي يجب أن يُعتد بتصريحاتها بلا جدال هي ” دار الإفتاء المصرية ” مُؤكداً أن دار الإفتاء تلتزم بكل دقة بمقررات المؤتمر الإسلامي بجدة حول ضوابط رؤية الهلال شرعياً .

وأضاف أن على كل مسلم وفق تلك الضوابط الالتزام بالموعد المحدد لبدأ الصوم من قبل دولته وفق رؤية هلال شهر رمضان بهذا القُطر دون سواه، مؤكداً أن مخالفة الدولة في موعد بداية الصيام يُعد شق لصف المسلمين فيها .

وصرح أيضاً أن مساء اليوم الأحد سوف تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد أول أيام شهر رمضان للعام الهجري 1440 مؤكداً أن على كل مواطن مصري أن يجعل تصريح الدار هو المعيار الشرعي الوحيد لصحة موعد بدأ الصيام .

ما هي الدول التي أعلنت موعد شهر رمضان الاثنين

وفي هذا السياق علينا أن نُشير أن هناك ست دول أعلنت حتى الآن يوم الاثنين 6 مايو أول أيام الشهر المبارك رمضان 2019، وتلك الدول هي : ليبيا – الكويت – تركيا – السعودية – العراق – قطر .