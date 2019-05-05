رؤية هلال رمضان 2019 | من ينوب اليوم عن رئيس الجمهورية في مراسم احتفال دار الإفتاء المصرية

ينتظر اليوم جموع الشعب المصري مراسم احتفال دار الإفتاء المصرية حول استطلاع هلال شهر رمضان وتحديد أول أيام شهر الصوم المبارك بمصر، ولا شك أنها مناسبة تحظى بأهمية كبيرة على الصعيد الرسمي والشعبي، وعليه تولي الدولة المصرية تلك المناسبة أهمية كبيرة كل عام .

ومنذ قليل تم الإعلان أن مصر سوف تُعلن استطلاع هلال الشهر المبارك مساء اليوم الأحد 5 مايو 2019، ولقد صدرت في هذا السياق تحذيرات هامة نقلها مستشار مُفتي الديار المصرية حول أهمية التزام كل مواطن بدولة إسلامية بما تقرره دولته من نتائج الرؤية حول موعد أول أيام شهر الصوم وذلك كضابط شرعي أقرته دار الإفتاء بمصر، ويبقى السؤال من ينوب اليوم عن رئيس الجمهورية في مراسم الاحتفال برؤية هلال رمضان 2019 .

من ينوب عن الرئيس اليوم في احتفالات رؤية الهلال

حيث من المقرر أن تعقد دار الإفتاء المصرية بمركز مؤتمرات الأزهر الكائن بمدينة نصر، احتفالاً تُعلن من خلاله نتائج تحري هلال شهر رمضان للعام 2019 وذلك مساء اليوم بعد صلاة المغرب، ولقد تم الإعلان عن الشخصية التي كلفها رئيس الجمهورية بحضور الاحتفال نائب عنه .

حيث من المقرر أن ينوب محافظ العاصمة القاهرة اللواء خالد عبد العال، عن رئيس الجمهورية في احتفال دار الإفتاء المصرية حول تحري هلال شهر الصوم، كما أعلن أن الاحتفال سيضم عدد كبير من المسئولين بالدولة بالإضافة لسفراء الدول العربية والإسلامية بمصر .

ومن الجدير بالذكر :

إن عدد من الدول الإسلامية والعربية أعلنت فعلياً أن يوم الاثنين الموافق 6/5/2019 هو بداية شهر الصوم، حيث أعلنت كل من العراق قطر الكويت السعودية ليبيا الصومال موعد شهر رمضان بيوم الاثنين 6 مايو 2019 .