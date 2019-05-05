استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1440-2019 مصر السعودية تركيا والدول العربية| موعد غرة أول يوم رمضان وفقا للحسابات الفكلية

استطلاع ورؤية هلال شهر رمضان 2019-1440 في مصر والسعودية والبحرين وقطر والكويت والأمارات والأردن وبقية الدول العربية أصبحت أكثر بحثا عبر محركات البحث وجوجل، ووفقا للتصريحات الخاصة بالمملكة العربية السعودية التي تصرح أنه أول يوم رمضان 1440 في السعودية سوف يوافق يوم الإثنين فلكيا، حيث وضحت الهيئات الخاصة أنهم لم يتمكنوا من استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1440 في السعودية نظرا لوجود سحب رعدية ممطرة، وذلك بنهاية يوم السبت الماضي الموافق يوم 29 شعبان 1440.

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2019-1440

وقد يتطلع جميع المسلمين في مختلف الدول العربية ” مصر والسعودية والكويت وقطر والأمارات لمعرفة موعد أول يوم رمضان 2019-1440، ونظرا عدم إمكانية رؤية هلال شهر رمضان 2019 مساء السبت، وسيتم الحكم وفقا لقرار دار الإفتاء اليوم الأحد، وسوف يتم عقد احتفالا بهذه المناسبة السعيدة.

غرة أول يوم رمضان 2019-1440 السعودية وتركيا الأمارات الكويت