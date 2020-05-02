رئاسة الوزراء تفتح المحاكم والشهر العقاري غداً وتعلن عن شروط دخول المواطنين

من المقرر أن تبدأ مكاتب الشهر العقاري في كافة الفروع على محافظات الجمهورية في فتح أبوابها أمام المواطنين غداً الأحد الموافق 2 من مايو تنفيذاً لتعليمات رئاسة الوزراء، حيث تقرر تقديم بعض من الخدمات للمواطنين بعد تعليق العمل بها كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة وارتفاع معدل الإصابات.

الخدمات المقرر تقديمها في مقرات الشهر العقاري

وبحسب قرار وزير العدل فإن تشغيل مكاتب الشهر العقاري سيتم في جميع الفروع بالمحافظات على أن يقدم خدمات محددة مثل إثبات التاريخ على عقود الإيجار الرسمية، ومحضر إيداع وصية مغلقة والتصديق على الدفاتر التجارية، والتوكيلات الخاصة بصرف المعاش مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الشأن.

وجاء في قرار وزير العدل استمرار العمل في كافة مقرات توثيق مصلحة الشهر العقاري في جميع المحافظات مع إمكانية إضافة بعض الخدمات إلى المواطنين مثل عمل التوكيلات الخاصة في كافة أنواعها وعقود بيع السيارات.

شروط الدخول إلى مكاتب الشهر العقاري

ارتداء كمامة من أهم الشروط التي تم وضعها للسماح بدخول مكاتب الشهر العقاري. استخدام قلم خاص بكل فرد من أجل التوقيع على الأوراق. ترك مسافة آمنة بين المتواجدين في مقرات الشهر العقاري وبين الموظف والمواطن.

من المقرر أن تبدأ المحاكم في النظر بالدعاوي الخاصة بتقرير النفقة المؤقتة للزوجة والطفل الصغير، بالإضافة إلى النظر في الدعاوى الخاصة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير وتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.