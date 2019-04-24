رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات بالأرصاد الجوية | يُحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح للمواطنين

حالة الطقس بمصر خلال الأسبوع الجاري تقلبت وتأرجحت بشكل واضح للغاية بين الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة مع بداية أيام الأسبوع التي تراوحت خلالها درجات الحرارة من 21 حتى 24 درجة مئوية على مُعظم أنحاء البلاد ثم يتغير الحال بنهاية الأسبوع لارتفاع كبير بدرجات الحرارة تراوح من 24 حتى 29 درجة مئوية بنهاية الأسبوع ومُرجح له الارتفاع أكثر خلال الأيام القادمة .

وفي هذا الإطار صدرت تحذيرات عدة ونصائح مُهمة من قبل هيئة الأرصاد الجوية بمصر، وعلى لسان مسئوليها تماشياً مع التغيرات المحورية والكبيرة في مستويات درجات الحرارة بمصر، ننقل إليكم أهم تفاصيل تلك التحذيرات الخاصة بحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة .

نصائح وتحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية

حيث أكد رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل التابع لهيئة الأرصاد الجوية إبراهيم عطا، أن على المواطنين توخي كامل الحذر خلال الأيام القادمة عند التعامل مع أشعة الشمس .

وقال أن على المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، وذلك حتى يتجنب الشخص نقص السوائل بالجسم، وأيضاً حتى يتجنب أ ضرار الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب أضرار كبيرة فضلاً عن حالات الضربات الشمسية .

وأكد عطا في تصريحاته أيضاً، أن طقس الأربعاء يشهد رياح شمالية شرقية، تكن في غالبها مُعتدلة الشدة، وتسبب حالة من الاعتدال في الأجواء ودرجات الحرارة خاصة بالمناطق الشمالية وأيضاً الشرقية للجمهورية، وأضاف أن رغم ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام إلا أن الدرجات قد تميل قليلاً للبرودة خلال ساعات الليل .

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