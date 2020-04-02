رئيس الوزراء: ارتفاع مصابي كورونا في مصر إلى 850 مُصاباً

تواصل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جهودها وإجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ارتفاع مصابي كورونا في مصر إلى 850 شخصا

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولئ رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 850 مصابا، مشددا على أن “الأسبوع المقبل في غاية الأهمية.. وسيكون حاسم في المعركة ضد الفيروس”.

وفي كلمته بالمؤتمر الصحفي، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوسائل الإعلام المختلفة (مرئية سمعية مقروءة)، لدورها في زيادة وعي المواطنين بمخاطر الوباء الذي يجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه.

50 ألف حالة وفاة.. و981 ألف مصاب بكورونا حول العالم

واقترب ضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم من بلوغ مليون إصابة، ووفق آخر التحديثات فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا ما يزيد على 981 ألف مصاب، فيما تجاوز عدد الوفيات 50 ألف حالة وفاة.

إجراءات مصر الاحترازية ضد كورونا

كانت السلطات المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، منها إلغاء الدراسة في المدارس والجامعات منذ 15 مارس /آذار الماضي، بالإضافة إلى إلغاء كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية، بما فيها منافسات كرة القدم.

وقررت السلطات فرض حظر تجول جزئي على المواطنين، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات على المحال التجارية والمولات والأسواق، في محاولة منها لمنع الزحام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.