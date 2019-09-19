رئيس الوزراء المصري| تصريحاتٍ هامة حول العام الدراسي الجديد والسيول وتقنين الأراضي والوقود المزدوج والتوك توك

ملف التطوير الشامل الذي تسعى مصر للخوض فيه بقوة، هو أحد الآليات التي يرتكز عليها تقييم الحكومة وتنبي الحكومة المصرية كافة خططها المستقبلية لتحقيق هذا الهدف وفق المعايير التي تنهض بمستوى معيشة المواطن وتدفع مصر نحو أفاق من التطوير الفعلي التي طال انتظارها، وفي زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد أصدر رئيس الوزراء المصري عدة تصريحات هامة تناقش ملفات إستراتيجية تهم المواطن بالمقام الأول.







وجاءت تصريحات رئيس الوزراء المصري اليوم، لتتناول ملفات غاية في الحيوية، وهي العام الدراسي الجديد وملف السيول المنتظرة خلال الأيام القادمة ببعض مناطق مصر، فضلاً عن ملف تقنين الأراضي وبشرى سارة للمواطنين بشأنها، وأخيرا ملف تحويل المركبات بمصر للوقود المزدوج فإليكم تلك التفاصيل باختصار.

تصريحات رئيس الوزراء المصري اليوم







في البداية أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر، بالجهود الضخمة التي تم تبنيها والعمل على انجازها من قبل الدولة ومن قبل محافظة بورسعيد وذلك لكي يتم تطوير العشوائيات، وفق الخطة التي وجه بها رئيس الجمهورية كافة المحافظات للعمل عليها لتطوير جميع المناطق العشوائية والغير آمنة لمناطق حضارية أكثر أمن.

وأكد رئيس الوزراء بشان ملف تقنين الأراضي: أنه تقرر تخصيص 20% من عوائد التقنين بكل محافظة، نحو هدف واحد وهو رفع جميع مستويات الخدمات التي تُقدم للمواطن داخل تلك المحافظة.

وبشان السيول وجه رئيس الوزراء بضرورة تشكيل غرف عمليات نشطة بجميع المحافظات تهدف للتعاون المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، للحصول على كافة المعلومات بشأن السيول المتوقعة للتعامل معها فوراً مع ضرورة مراجعة كافة التجهيزات الخاصة بطوارئ التعامل مع تلك السيول المتوقعة خلال موسم السيول القادم.

وأكد رئيس الوزراء أنه أصدر تعليمات لكافة المسئولين بكل محافظات مصر بمراجعة جميع المدارس بالتنسيق مع مديريات التعليم، وذلك للتأكد من تحقيق كل معايير الأمان المطلوب بكل مدرسة قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد بمصر 2019-2020 وهو ما تم العمل عليه فعلا ومستمر خلال العام الدراسي بكامله.







وفيما يخص تحويل المركبات بمصر للوقود المزدوج وهو بنزين مع غاز طبيعي أكد رئيس الوزراء انه سيتم رصد 42 مليار دولار لتمويل هذا المشروع على سنوات عدة، وفيما يخص تحويل التوك توك لفان أكد أن الدولة ستقدم كافة المُحفزات لانجاز هذا المشروع بشكل ميسر على المواطن، وسيكون البدء بالمرحة الأولي لتحويل التوك توك لفان بعواصم المحافظات ثم الانتقال إلى المناطق الأخرى.