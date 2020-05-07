رئيس الوزراء اليوم يكشف عن مصير الزيادات في المرتبات والمعاشات وفرص العمل للشباب وطبيعة الإجراءات المقبلة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اجتماع الحكومة المصرية الدوري، والذي يتم كل 15 يومًا منذ بداية أزمة كورونا وذلك لمناقشة تطوراتها وتداعياتها، وفي ذات الوقت إصدار قرارات جديدة بشأن الحظر والإجراءات الإحترازية الأخرى سواء بالتعديل أو الإبقاء على المتواجدة، وفيما يتعلق بالحظر فقد أبقت الحكومة على المواعيد السابقة وهي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.

وفي ذات الوقت تطرق مدبولي إلى عدة نقاط أخرى حيث أكد على زيادة الرواتب والمعاشات في العام المالي الجديد بقيمة 100 مليار جنيه، كما أشار رئيس الوزراء إلى زيادة القيمة المالية المُخصصة لدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة بمعدل يحدث للمرة الأولى في تاريخ مصر.

حيث أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من زيادة القيمة المالية في هذا الشأن هو مساندة القطاعين في توسعهما، والذي سوف يؤدي إلى زيادة فرص العمل للشباب حيث تستهدف الحكومة توفير 900 ألف فرصة، وأن الفترة الماضية التي توقفت فيها كثير من القطاعات عن العمل قد تؤثر عليها بالسلب مما قد يجعلها غير قادرة على التوسع وزيادة أعمالها بدون مساندة مالية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الإحترازية فقد طالب الشعب المصري بأن يكون على وعي كبير حتى تنتهي تلك الأزمة، لأن الحكومة المصرية قد تضطر إلى تصعيد تلك الإجراءات ليس فقط فيما يتعلق بزيادة عدد ساعات الحظر، ولكنها سوف تمتد إلى إجراءات اقتصادية شديدة وضرورية في ذات الوقت.