رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج

زفّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج، إذ أعلن أن الحكومة تعمل جاهدة لعودة جميع العالقين من الخارج قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، كشف رئيس الوزراء عن عودة أكثر من 1100 مواطن مصري من دولة الكويت الشقيقة خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل الآن على تجهيز فرق طبية وأماكن عزل لهم وذلك في أماكن متفرقة.

بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج

وأعرب “مدبولي”، في سياق الكشف عن بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج، عن شكره للوزارات والجهات التي ساهمت بجهود كبيرة في ملف المصريين العالقين في الخارج، خصوصًا في ظل التنسيق المستمر بينهم لعودة الجميع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وكانت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد عرضت خطة كاملة لعودة المصريين العالقين بالخارج، على رئيس الوزراء، إذ تركزت على ووضع جدول مؤرخ، مشيرة إلى وصول أول طائرتين من الكويت تحملان عددًا من مخالفي الإقامات وحالات إنسانية أخرى.

خطة لعودة العالقين بالخارج

وفي سياق الكشف عن بشرى سارة للمصريين العالقين بالخارج، أوضحت وزيرة الدولة للهجرة أنه يجري الآن العمل على عودة المصريين العالقين في جميع دول العالم وليس في الكويت فقط وذلك قبل عيد الفطر، إذ سيجري زيادة عدد رحلات الطيران بالتواصل مع السفارات والقنصليات المختلفة في العالم.

وأوضحت أن عودة العالقين بالخارج تخضع لقواعد ولن تجري بشكل عشوائي، إذ يجري البدء أولا بالنساء والأطفال والحالات الإنسانية، مؤكدًا أن الخطة تشمل عودة المصريين العالقين في: