رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للموظفين بشأن زيادة مرتقبة في بند الأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة

صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء أن مصر تعمل حالياً على مواجهة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري لابد وأن يستعيد ما فقده خلال تلك المرحلة القاسية، موضحاً أن الموازنة العامة الجديدة سيضاف فيها بند يختص بزيادة المعاشات والأجور إلى نحو 100 مليار جنيه.

زيادة الأجور والمعاشات بالموازنة المقبلة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستعمل بكل جهودها لكي لا يتحمل المواطن المصري الآثار الناجمة عن الأزمة كما أنها لن تحمله أي أعباء خلال تلك الفترةـ لافتاً إلى أن أنه كل عام جديد نحتاج إلى حوالي 800 فرصة عمل للشباب، وأننا كمواطنين لديهم الوعي الكافي لإدراك أن هناك تأخر في عجلة الإنتاج وأن ذلك سوف يكون له أثراً علينا جميعاً.

عدم تحميل المواطن المصري الآثار الناجمة عن أزمة كورونا

وأجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأعضاء المجلس من خلال تقنية “فيديو كونفرانس واستعرض خلال الاجتماع أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بمصر، بما تتضمنه من أخر المستجدات في أزمة كورونا على الصعيدين العالمي والمحلي.

عودة العالقين في الخارج

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بكل جهودها من أجل إعادة العالقين المصريين في الدول الخارجية، مشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم بين الجهات المعنية والوزارات، وأنه عاد نحو 1100 مواطن مصري خلال اليومين الماضيين من الكويتـ مشيراً إلى أن هناك ترتيبات عديدة تتم لتجهز أماكن عزل صحي بالإضافة إلى فرق طبية للإشراف على تلك المجموعات، لافتاً إلى أنه يتم توفير كافة المتطلبات لإعاشتهم.