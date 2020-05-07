رئيس الوزراء يصدر قرارات حظر الـ 15 يوم المقبلة حتى نهاية رمضان| ويوجه مناشدة للمواطنين

استهل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي”، أعماله صباح اليوم الخميس 7 مايو 2020، باصدار قرار جديد بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، وتأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية العام المقبل 2021، باستثناء سريان العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالتصرف في السندات الحكومية.

أبرز تعديل مواد قانوني ضريبتي الدخل والدمغة

ونصت التعديلات الجديدة المتضمنة في قرار تعديل قانوني ضريبتي الدخل والدمغة على الآتي:

يُحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف.

يُحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف من إجمالي قيمة البيع.

لا يكون أي منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

يتحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف.

يتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف من إجمالي قيمة البيع.

خضوعهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة عند قيامهما بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

وإعلان قرارات الحظر الجديدة للأسبوعين المقبلين

ومنذ قليل، وخلال اجتماعه الهام الذي ناقش فيه عدد من القضايا الهامة المتعلقة بقرارات الحظر والقرارات الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد، لمواجهة والحد من انتشار كوفيد- 19، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم إعلانها منذ بداية شهر رمضان لباقي أيام الشهر، أي العمل بقرار حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم الذي يليه.

وبناءً عليه أيضًا، يستمر العمل بقرار غلق المحلات في مواعيد الحظر وغلق المقاهي والكافتيريات والنوادي والمطاعم، مع استثناء البقالات والصيدليات، مناشدًا المواطنين بضرورة مساعدة الدولة على المضي قدمًا في طريق مواجهة المرض وتطبيق إجراءات الوقاية من خلال الحرص على أرواحهم وسلوكياتهم.

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