رئيس الوزراء يقرر تعميم آلية التسعير التلقائي على جميع أنواع البنزين والمنتجات البترولية باستثناء الغاز والكهرباء والمخابز

قرر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعميم آلية التسعير التلقائي التي سبق وتم تطبيقها على تسعير بنزين 95، قرر تعميمها على جميع أنواع المنتجات البترولية باستثناء الغاز الطبيعي للبوتاجاز واستهلاك الكهرباء والمخابز.

وفي القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرر “مدبولي” تشكيل لجنة لمتابعة المعادلة السعرية والتسعير التلقائي على المنتجات البترولية، هي نفسها اللجنة التي أشرفت على آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 وتكون مهمتها متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لربط سعر بيع المنتجات البترولية بالأسواق المحلية بمثيلاتها في الأسواق العالمية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز.

ضوابط آلية التسعير التلقائي الجديدة

وفقاً لما ورد بالجريدة الرسمية، فقد تقرر تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك بداية من الشهر الحالي، شاملاً ضريبة القيمة المضافة بعد الوصول لتغطية التكلفة مع استثناء البوتجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز.

الضابط الثاني الذي ورد في قرار رئيس الوزراء هو ألا تزيد نسبة ارتفاع أو انخفاض سعر المنتج البترولي في الآلية الجديدة عن 10% كل ثلاثة أشهر حسبما كُلّفت اللجنة المسؤولة عن التسعير التلقائي.

وسيتم مراجعة الآلية الجديدة بشكل دوري وخصوصاً حساب التكاليف الإضافية بجانب السعر العالمي لمزيج خام برنت القياسي.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت أمس رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب تتراوح بين 16 و32%.