رئيس جامعة بني سويف والمحافظ في جولة تفقدية للقافلة الطبية بأبو صالح

قام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالتعاون مع السيد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، بعمل جولة تفقدية للقافلة الطبية للقري الأكثر احتياجًا للرعاية في المحافظة ، وقد أتى ذلك في ظل الحملة التي قد نظمتها مؤسسة نهضة بني سويف في قرية أبو صالح بمنطقة شرق النيل.

رئيس جامعة بني سويف يتفقد القافلة الطبية

ومن الجدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية التي تحمل اسم “حياة كريمة” ، والتي تأتي تحت اشراف السيد الأستاذ/ وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

كما قد بين السيد الدكتور رئيس جامعة بني سويف أن القافلة قد تضمنت مجموعة من التخصصات المختلفة مثل: الباطني ، والعظام ، والأسنان ، والجراحة ، والنساء والتوليد ، والأطفال ، وكذلك تخصص الرمد ، والأنف والأذن ، ويذكر أن القافلة الطبية في بني سويف قد قامت بعمل إجراءات الكشف الطبي لما يزيد عن 1200 شخص من أبناء القرية سواء كانوا من الذكور أو النساء.

كما قد قامت القافلة بالعمل على صرف العلاج للمرضى بشكل مجاني تمامًا ، هذا بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج الى عناية واهتمام أكثر إلى المستشفى الجامعي ، وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الفترة القادمة من المقرر أن تشهد تكثيف وزيادة القوافل الطبية من أجل أن تقوم بجولة كبيرة تشتمل على كافة مراكز محافظة بني سويف.

رئيس جامعة بني سويف يعلن عن إطلاق قافلة بيطرية

كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بالإعلان أثناء جولته التفقدية عن إطلاق قافلة بيطرية ، وذلك للقرى الأكثر احتياجًا للرعاية ، على أن يأتي ذلك بالتنسيق بين كل من كلية الطب البيطري و مؤسسة نهضة بني سويف ، ومديرية الطب البيطري ، على أن تهدف تلك الجولة التفقدية إلى علاج الحيوانات بشكل مجاني ، بالإضافة إلى القيام بعمل إرشادات عن مختلف الأمراض سواء التي من الممكن أن تصيب الحيوانات أو الطيور ، وكذلك التوعية عن الإرشادات اللازمة للحد من انتشار الأمراض المعدية والموسمية.