رئيس معمل الشمس: من المتوقع أن يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر فى مصر

صرح رئيس معمل الشمس القومي للبحوث الدكتور أسامة رحومة بأنه من المتوقع وبشكل كبير أن يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية الموافق 2019 ميلادية فى مصر، وأن يكون يوم غد الثلاثاء 4 يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان.

وقال الدكتور أسامة رحومة بأن هلال شهر شوال ولد بالفعل فى تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهر اليوم الاثنين 3 يونيو، وأن مرحلة ولادة الهلال تسمي علمياً مرحلة الاقتران، وهو ما يحدث فى الوقت الحالي، ولفت رحومة الانتباه إلى أنه من المرجح أن يظهر الهلال بعد غروب شمس اليوم لفترة قصيرة جداً بما يتعذر رؤيته.

وأضاف رئيس معمل الشمس القومي للبحوث قائلاً “الأرجح محدش هيقدر يشوفه لأنه ظهوره سيكون خلال من 6 حتى 7 دقائق على الأكثر بعد غروب شمس اليوم، والطبيعي فى الأعوام السابقة أن تكون مدة مشاهدة الهلال من 12 وحتى 18 دقيقة فى مختلف الأنحاء، وسيتعذر على شعوب المنطقة العربية رؤيته”.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بيان بأنها هى الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد رؤية هلال شهر شوال “هلال العيد” وأن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سوف يعلن عن مدي تحقق رئية هلال شهر شوال من عدمه اليوم عقب صلاة المغرب، حيث سيتم استطلاع هللا شهر شوال بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهيئة المساحة.