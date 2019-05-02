رئيس هيئة الأرصاد الجوية | الأيام القادمة تشهد ارتفاع بمعدل 7 درجات ثم انخفاض بمعدل 10 درجات بحرارة الطقس

يبدو أن حالة التقلب بالأجواء المناخية على القُطر المصري لم تتوقف بعد، فبعد أن غلبت التقلبات الجوية على طقس مصر خلال فترة الربيع التي امتدت لأكثر من شهرين، ها هي التقلبات تُعاود مرة أخرى عهدها بطقس مصر ولكن هذه المرة بدرجات الحرارة وليس في نشاط الرياح أو مُعدل سقوط الأمطار .

فلقد صدرت اليوم عن رئيس هيئة الأرصاد الجوية بمصر، تصريحات هامة تتعلق بدرجات الحرارة مع بداية شهر رمضان المبارك وخلال الأسبوع المقبل، وبينت تلك التصريحات حالة من التغير الشديد والمتزايد ارتفاعاً ثم انخفاضاً بمعدل درجات الحرارة .. فإليكم التفاصيل .

تقلبات شديدة بمستويات درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل

فلقد أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية الدكتور أحمد عبد العال، وذلك خلال تصريحات صحفية اليوم أدلى بيها حول الوضع العام لطقس مصر خلال الأسبوع المقبل خاصة أنه يشهد بداية أيام شهر رمضان المبارك، وبدأ تصريحاته بتهنئة للشعب المصري بحلول تلك الأيام المباركة .

ثم أكد أن درجات الحرارة على مصر وعلى الأنحاء كافة سوف تشهد بداية من يوم الأحد من بداية الأسبوع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة قد يصل على غالب أنحاء الجمهورية إلى ست درجات كاملة عن المستويات المُعتادة .

ثم أضاف أن مع يوم الاثنين سوف تبلغ درجات الحرارة ذرة ارتفاعها المُنتظر والمتوقع، لكنه أكد أن مع يوم الثلاثاء من الأسبوع ذاته تعاود درجات الحرارة الانخفاض بشكل مفاجئ ولمستوى قد يصل إلى عشر درجات كاملة انخفاض عن الأيام التي سبقت يوم الثلاثاء .

بيان درجات حرارة اليوم الخميس 2 مايو 2019



← إقرأ أيضاً: