رئيس هيئة الأرصاد الجوية | الربيع عواصف تُرابية واضطراباتٍ بدرجات الحرارة وانتشار للأمراض والخريف أفضل فصول العام

عندما يأتي التقييم من أهله فبلا شك أن له مصداقية كبيرة، فمصر منذ أن بدأت الساعات الأولى من فصل الربيع وهي تُعاني حقاً من تقلب الأجواء الذي أصبح سِمة مُقلقة وتسبب الكثير من الإزعاج للمواطن، وتقلب الأجواء بدرجات الحرارة وحالة الطقس يعني ببساطة مزيداً من المشاكل أهمها المشاكل الصحية خاصة لأطفال المدارس .

وفي أحدث تصريحاتٍ قام رئيس هيئة الأرصاد الجوية بتوصيف موسم الربيع بمصر هذا العام، وأوضح أيضاً في نفس التصريحات مسار درجات الحرارة المتوقعة بالأيام القادمة بمصر .. فإليكم أحدث تصريحات الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد بمصر .

عبد العال يُوصف فصل الربيع ويوضح المسار المتوقع لدرجات الحرارة

حيث صرح رئيس هيئة الأرصاد الجوية بمصر الدكتور أحمد عبد العال بتصريحاتٍ إعلامية هامة وذلك عبر برنامج حضرة المواطن للإعلامي ” سيد علي ” وذلك على قناة ” الحدث اليوم ” الفضائية مُوضحاً في تلك التصريحات سمات فصل الربيع بمصر هذا الموسم ومسار درجات الحرارة خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري .

حيث قال عبد العال أن فصل الربيع بمصر هو أسوء فصول العام على الإطلاق، وأكد أن الربيع ما هو إلا اضطراباتٍ شديدة بدرجات الحرارة مع تقلب مستمر بالأجواء يتخلله عواصف ترابية وأمطار، بل وأضاف أن الربيع يحمل من انتشار الأمراض خاصة التنفسية منها أكثر من أي فصلٍ أخر، وأكد أن أفضل فصول السنة بمصر هو الخريف نظراً لاستقامة واعتدال الأجواء الخاصة به .

ثم أكد عبد العال أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، مؤكداً أنها وصلت إلى 31 درجة مئوية بداية الأسبوع ثم انخفضت ست درجات كاملة بعدها بيوم واحد، وقال أن الاثنين يشهد انخفاض بدرجات الحرارة ثم بعدها يعقبها ارتفاع أخر وهذا هو حال فصل الربيع كما أكد عبد العال .

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