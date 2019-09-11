رئيس هيئة الأرصاد الجوية| يُحدد موعد بدء الشتاء ويكشف التفاصيل عن أمطار وسيول الخريف

جاءت تصريحات رئيس هيئة الأرصاد الجوية مُنذ قليل كاشفة وموضحة حول عدد من علامات الاستفهام التي تهم وتعني المواطن المصري مباشرة حول وضع الطقس بمصر بشكل عام خلال الفترة القادمة، فنحن في مرحلة تُمسى تغير الفصول وهي الانتقال من فصل لفصل والانتقال من فصل الصيف تحديداً غلى فصل الخريف، دائماً يلازمه العديد من الأسئلة والاستفسارات الهامة، منها وأهمها هل سيشهد الخريف أمطار وما هو الموعد الفعلي لبدء فصل الشتاء، كما من ضمن الأسئلة الهامة هل يبدأ المواطن بارتداء ملابس أثقل الآن أم ينتظر، وفي هذا الإطار جاءت الإجابات واضحة مُفسرة من قبل المسئول الأول عن طقس مصر والمعلومات المرافقة له الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد.. فهيا بنا نتعرف على التفاصيل.







تصريحات هامة من رئيس هيئة الأرصاد الجوية

فلقد صرح اليوم رئيس هيئة الأرصاد الجوية عبر قناة TEN الفضائية المصرية وذلك من خلال برنامج الصباح “صباح الورد” والذي يُذاع على القناة، أن الفترة الحالية لا تزال مناسبة بان يرتدي المواطن ملابسه الخفيفة، مُشيراً أن الدرجات الصغرى لا تزال تتقبل تلك الملابس، وأضاف أن هذه الفترة تعد مثالية للغاية في أجواء الطقس وسوف تقل حدة الرطوبة تدريجياً بمصر خلال الأيام القادمة، مُشيراً إلى هبوب رياح خفيفة على مناطق الجمهورية سوف تؤدي بدورها لكسر موجات الرطوبة بشكل كبير وملحوظ.







وأكد عبد العال عند سؤاله حول الموعد الرسمي الذي سوف يبدأ فيه فصل الشتاء داخل مصر، فقال عيد العال أن الموعد رسمياً وفق الحسابات الفلكية وحسابات الطقس عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر سوف يكون بالتحديد 21-12-2019 وهذا كما أكد عبد العال موعد بدء الشتاء رسمياً.

ثم تحدث عبد العال عن نقطة هامة تمت إثارتها بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية، وهي تنصب تحديداً حول أمطار فصل الخريف وهل سيشهد هذا الفصل سقوطاً للأمطار، وان كان فما هي مستوياتها وشدتها، فقال عبد العال أن سقوط الأمطار وهبوب الرياح قد يكون وارد جداً بفصل الخريف بل قد يصاحبه سقوط سيول لكنه أكد أن تلك الاضطرابات والظواهر الجوية المتمثلة في سقوط أمطار وسيول الخريف لن تكون غلا بمناطق جبلية محدودة داخل مصر، ولن تمتد إلى باقي مناطق الجمهورية.