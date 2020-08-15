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“رابط” الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالرقم القومي

بواسطة زكريا منير
الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة، تنسيق الثانوية

أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني رابط إلكتروني للإستعلام عن درجات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020. ونوضح عبر”موقع كلمة” خطوات الإستعلام عن درجات التظلم لطلاب المرحلة الثانوية للتعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية.

1 الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية
2 خطوات الإستعلام عن نتائج تظلمات الثانوية برقم الجلوس

الإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية

يجب على طلاب الثانوية إتباع طرق الإستعلام التالية، لضمان ظهور النتائج الصحيحة، عبر الإستعلام على نتيجة التظلم إعتباراً من 15 أغسطس 2020، من خلال الدخول برقم الجلوس والرقم القومي، حيث تتولى الوزارة إخطار التنسيقات بالنتيجة بعد التعديل خلال 3 أيام من تاريخ صدروها.

خطوات الإستعلام عن نتائج تظلمات الثانوية برقم الجلوس

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم http://http//emis.gov.eg/
  • الضغط على الرابط التالي http://tazalomg12.emis.gov.eg/
  • الإستعلام عن طريق إدخال رقم الجلوس ورقم بطاقة الهوية
  • يتواصل الطالب مع الكنترول لمعرفة نتيجة تظلمه
  • اذا ثبت حق الطال في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطاره على محل سكنه
  • يتم إخطار مكتب التنسيق من قبل الوزارة خلال ثلاثة أيام من إعتماد قرار الزيادة خلافاً عن الدرجة الأولية.

يتم الإستعلام وفق الخطوات الموضحة أعلاه، على موقع بوابة الثانوية العامة في مصر، للإستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة، وقد تم إعلان الحد الأدنى لقبول تنسيقات الجامعات لطلاب الثانوية للمرحلة الأولى، وثبت الحد الأدنى للشعبة  العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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