رابط الاستعلام أماكن لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019…وطريقة تغيير اللجنة الانتخابية للمغتربين داخل مصر

تم الإعلان رسميا عن الموعد الخاص بالاستفتاء على التعديلات الدستورية الخاصة بعام ٢٠١٩، من قبل اللجنة العليا الخاصة الخاصة بالانتخابات ٢٠١٩، ولقد تم تحديد يوم السبت الموافق ليوم ٢٠ من الشهر الجاري أبريل لعام ٢٠١٩، سوف يكون اليوم الوحيد الخاص بالاستفتاء عن التعديلات الدستورية لكن للمواطنين المصريين خارج مصر، أما بالنسبة للمواطنين المصريين داخل مصر فلقد تم تحديد ثلاثة أيام من أجل الاستفتاء على التعديلات الدستوري، وذلك لكي تكفى كافة المواطنين الموجودين داخل مصر حيث وصل عدد من لديه الحق في التصويت على التعديلات الدستورية حوالي ٥٥مليون مواطن، ولقد تم تحديد أيام ٢٢ و٢٣ و٢٤ من شهر أبريل وهم ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء سوف تكون هذه الأيام هي الأيام الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستوري داخل جمهورية مصر العربية.

رابط الاستعلام عن لجان الاستفتاء:

لقد قامت اللجنة العليا الخاصة ب الانتخابات بالعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بجميع المواطنين، وذلك من أجل العمل على إضافة من لم يكن له حق التصويت في الفترة السابقة، وذلك يرجع إلى عدم وصولهم إلى السن القانوني بعد، حيث وفقا لما هو مصرح انه يجب أن يكون سن الفرد قد تجاوز ال١٨ من عمره لكي يتمكن من التصويت في استفتاء تعديل الدستور، هذا إلي جانب أنه قد تم العمل على تحديد كل من هو معفي من الإدلاء بصوته في استفتاء تعديل الدستور، أيا كان السبب وسوف يتم الاتفاق على من لهم الحق فقط بالتصويت.

يمكن لجميع المواطنين المصريين الاستعلام عن اللجنة الانتخابية الخاصة بهم، ورقمك في الكشوف وكذلك أيضا اللجنة الفرعية الخاصة بك، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.

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طريقة تغيير اللجنة الانتخابية:

لقد تم تحديد لجنة كل فرد مصري حسب المكان الذي يقيم فيه أو أقرب لجنة انتخابية قريبه له وذلك عبر العنوان المتواجد في البطاقة، إلا أنه يمكن لجميع المواطنين المصريين تغير مقر لجان الانتخابات الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية:

أولا: يجب على كل مواطن يرغب في تغير مقر اللجنة الخاصة به بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللجنة العليا للانتخابات ٢٠١٩

ثانيا: عند فتح الموقع سوف تظهر لك على قائمة في يسار الموقع وكل ما عليك هو اختيار طلب تغيير المركز الانتخابية.

ثالثا: سوف تفتح أمامك نافذة قم من خلالها بإدخال الرقم القومي الخاص بك كاملا وتأكد من صحة، ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة.

رابعا: سوف يقدم لك الموقع ثلاث مراكز أخرى قريبة للمنطقة السكنية الخاصة بك التي قد أضفتها، واختر منهم واحدة.+

كما يمكنك العمل بتقديم القيام بالذهاب إلى محكمة ابتدائية والقيام بتقديم طلب إلى المحكمة يدويا، وسوف تعمل المحكمة على الفور إلى اللجنة العليا للانتخابات، والتي سوف تعمل على دراسة الطلب وتحديد المقر الانتخابي الأنسب وفق البيانات التي قد قام المواطن بتقديمها.

ويمكنكم أن تقوموا بترك الرقم القومي الخاص بكم في تعليق أسفل المقال وسوف نوافيكم بمقر اللجنة التابعة لك.

إجازة الاستفتاء

لم يتم حتى اليوم الإعلان عن موعد الإجازة التي سوف يتم منحها لطلبة المدارس التي سوف يتم اتخاذها كلجان للاستفتاء على الدستور.

الإعلان عن الاستفتاء

في مؤتمر صحفي تم عقده منذ قليل، دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين الموجودين داخل مصر وخارجها إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأكد لاشين أن هذا الأمر يعتبر واجب وطني، وأضاف رئيس الهيئة الوطنية أن الشعوب تقوم بتعديل الدساتير وتقوم باستبدالها، مؤكدا أن الدستور لن يكون فعالا ما لم يقم بالتعبير عن واقع الحال، ويقوم بتحقيق آمال الشعب وطموحاته.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قامت بالإعلان عن تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل بعد أن تسلم كتاب مجلس النواب بالموافقة بالأغلبية على التعديلات الدستورية، لإجراء الاستفتاء على التعديلات وذلك تبعا لنص المادة رقم 226 من الدستور.

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