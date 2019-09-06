رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين.. وكيفية السداد







نستعرض لكم عبر موقع كلمة دوت أورج رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع المصرية للإتصالات الرسمي، فيمكنك الإستعلام عن قيمة الفاتورة في أقل من دقيقة وذلك عبر إدخال كود المحافظة ورقم التليفون والضغط على عرض، وهو ما سوف نوضحه لكم خلال هذا المقال، جدير بالذكر أن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو قد تم إصدارها في منتصف يوليو، وتُعطي المصرية للإتصالات مُهلة شهر للسداد وفي حالة لم يقم العميل بالسداد يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط، وبعد شهر من تحويل الخط إلى استقبال فقط في حالة عدم السداد يتم انقطاع الخدمة لحين دفعها وتحصيل غرامة نظراً للتأخر على سداد فاتورة التليفون الأرضي.







رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت المصرية للإتصالات أكثر من طريقة للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مؤخراً أبرزها موقع المصرية للإتصالات، فيُمكنك بكل سهولة من خلاله التعرف على قيمة المبلغ المطلوب لسداده، كل ما عليك فعله اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:







الدخول إلى رابط موقع المصرية للإتصالات. إدخال كود المنطقة ثم رقم التليفون الأرضي الذي تريد الإستعلام عنه. الضغط على اعرض الفواتير.







كيف يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي ؟

في حالة امتلاكك بطاقة ائتمان صالحة للشراء من على الإنترنت يُمكنك من خلالها دفع الفاتورة عبر موقع المصرية للإتصالات، بعد الإستعلام سوف تقوم بالضغط على اضغط للسداد واتبع باقي الخطوات، أو يُمكنك الدفع عن طريق فوري، مصاري، وآمان، أو من خلال المنافذ الرسمية التابعة لشركة we، في حالة السداد عن طريق فوري أو مصاري أو آمان سوف يتم إضافة مبلغ قليل طبقاً لقيمة الفاتورة نظراً لتكلفة الخدمة.







طريقة آخري لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي

يُمكنك ترك رقم الهاتف المراد الإستعلام عنه متبوع بكود المنطقة في أسفل المقال بالصندوق الخاص بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليك حصرياً عبر موقع كلمة دوت أورج بقيمة الفاتورة.





