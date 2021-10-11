رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2021.. وخطوات الاستعلام

يعد رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر (2021) من أكثر الكلمات التي يبحث عنها العديد من المواطنين من خلال محرك البحث (جوجل)، حيث تزداد عمليات البحث عن موعد بداية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر (2021)، وتحديداً مع اقتراب وقت الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والتي توفرها الشركة المصرية للاتصالات (we) شهر أكتوبر عام (2021)، حيث تقوم الشركة بالإعلان عن قيمة فاتورة اعتماداً على جدول يحتوي على استهلاك شهر يونيو، ويوليو، وسبتمبر لعام (2021).

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر (2021)

تقوم شركة we بإصدار فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها في يوم الجمعة (15) من أكتوبر الجاري (2021)، وتنتهى مدة السماح لتسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر (2021)، في يوم الاثنين الموافق (15) نوفمبر وفي هذا اليوم ينتهى أيضًا موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي من غير غرامات.

إذا لم تقم بتسديد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر (2021)، ستقوم شركة وي يوم (15) نوفمبر (2021) بتحويل خطك الأرضي لنظام الاستقبال، وبعدها سيتم إيقاف استقبال المكالمات بداية من يوم (14) ديسمبر 2021، لكل عميل لم يلتزم بدفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر (2021)، إضافة إلى ذلك سيتم في يوم (15) ديسمبر (2021) قع الحرارة وفرض غرامة لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر (2021).

كيفية تسديد والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر (2021)

يمكن للعميل دفع فاتورة التليفون الأرضي إلكترونياً عبر الموقع الخاص بشركة we ، وعن طرق تسديد الفواتير أصبح بإمكانك تسديدها عن طريق العديد من الطرق والتي تتمثل فيما يلي:-

سنترالات شركة وي. الدفع الإلكتروني من خلال الموقع الخاص بشركة WE. مكاتب البريد. فوري. أمان. ماكينات (ATM) التابعة للبنك الأهلي، والبنك التجاري الدولي CIB. خدماتي. خدمات فودافون كاش. Bee. سداد. مصاري. ممكن.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

مع بداية كل شهر يقوم العديد من المواطنين بالبحث كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، والتي يستلزم اتباع التعليمات التالية:-

قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

سيطلب منك إدراج كل من (كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي)، وبعدها اضغط على أيقونة (اظهر الفواتير)، ولذلك يظهر لك الفواتير التي لم يتم تسديدها وقيمتها.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

يتم الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق التواصل مع الرقم الساخن التابع للشركة (19777)، ومن ثم اتباع الخطوات المتمثلة في إدخال كل من ( كود المنطقة، ورقم الهاتف)، ويمكن من خلال ذلك معرفة قيمة الفاتورة.