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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عقب التعريفة الجديدة يوليو 2019 موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة

كتب ندي أيمنفي آخر تحديث
رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عقب التعريفة الجديدة يوليو 2019 موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة
الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في يوليو 2019

نستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019 على موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة، التي زادت من قلق المواطنين وخوفها من دفع أموال كثيرة في فاتورة الكهرباء الجديدة خاصة أنها أول فاتورة بعد الزيادة كما أنها تتزامن مع بداية الموسم الصيفي وزيادة الأحمال والاستهلاك الكهربائي لتشغيل المراوح الكهربائية وأجهزة التبريد الهوائي “التكييفات” فضلاً عن الثلاجات.

في هذا الصدد، عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة، وقيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يوليو 2019 بعد التعريفة الجديدة وكيفية حسابها وفق الشرائح المستخدمة سواء من المنازل أو المصانع، ولحسم الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين حول تعريفة الكهرباء الجديدة.

تعريفة الكهرباء الجديدة “الشرائح المعدلة”

تعريفة الكهرباء الجديدة يوليو 2019
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

عكفت وزارة الكهرباء المصرية على توضيح الشرائح للمستخدمين وقيمتها قبل الزيادة وسعرها بعد الزيادة من خلال توضيحها في الجدول التالي:

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة
من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرش
من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 40 قرش سعر الكيلو 30 قرش
من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 50 قرش سعر الكيلو 36 قرش
من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 82 قرش سعر الكيلو 70 قرش
من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 100 قرش سعر الكيلو 90 قرش
من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 140 قرش سعر الكيلو 135 قرش
من 0-1000 كيلو وات يمنعوا من الحصول على دعم 145 قرش سعر الكيلو 145 قرش

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في يوليو 2019
الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء في يوليو 2019

إليكم أسهل طريقة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يونيو 2019  وخطوات البحث عنها في 5 نقاط على النحو الآتي:

  1. تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
  2. أدخل  على الخدمات.
  3. أنقر ”الاستعلام عن الفواتير”.
  4.  عليك اختيار اسم المحافظة.
  5. أضف  رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام

روابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء جميع القطاعات في يوليو 2019

كما تعهدنا معكم على تلبية كافة احتياجاتكم، نقدم لكم مساعدة لاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019 لمن لم يتمكن من الاستعلام عن فاتورته يترك بياناته  المطلوبة في النقاط الماضية، ونرسل له الفاتورة في أسرع فرصة ممكنة.

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عن الكاتب

ندي أيمن

محررة بالمواقع الإلكترونية حاصلة على ليسانس أداب قسم إعلام أهتم بدقة وصحة الخبر

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