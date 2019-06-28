رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عقب التعريفة الجديدة يوليو 2019 موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة

نستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019 على موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة، التي زادت من قلق المواطنين وخوفها من دفع أموال كثيرة في فاتورة الكهرباء الجديدة خاصة أنها أول فاتورة بعد الزيادة كما أنها تتزامن مع بداية الموسم الصيفي وزيادة الأحمال والاستهلاك الكهربائي لتشغيل المراوح الكهربائية وأجهزة التبريد الهوائي “التكييفات” فضلاً عن الثلاجات.

في هذا الصدد، عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة، وقيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يوليو 2019 بعد التعريفة الجديدة وكيفية حسابها وفق الشرائح المستخدمة سواء من المنازل أو المصانع، ولحسم الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين حول تعريفة الكهرباء الجديدة.

تعريفة الكهرباء الجديدة “الشرائح المعدلة”

عكفت وزارة الكهرباء المصرية على توضيح الشرائح للمستخدمين وقيمتها قبل الزيادة وسعرها بعد الزيادة من خلال توضيحها في الجدول التالي: