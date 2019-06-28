رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عقب التعريفة الجديدة يوليو 2019 موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة

نستعرض رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019 على موقع وزارة الكهرباء المعتمد بعد زيادة الأسعار والشرائح الأخيرة، التي زادت من قلق المواطنين وخوفها من دفع أموال كثيرة في فاتورة الكهرباء الجديدة خاصة أنها أول فاتورة بعد الزيادة كما أنها تتزامن مع بداية الموسم الصيفي وزيادة الأحمال والاستهلاك الكهربائي لتشغيل المراوح الكهربائية وأجهزة التبريد الهوائي “التكييفات” فضلاً عن الثلاجات.
في هذا الصدد، عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أسعار الكهرباء الجديدة، وقيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يوليو 2019 بعد التعريفة الجديدة وكيفية حسابها وفق الشرائح المستخدمة سواء من المنازل أو المصانع، ولحسم الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين حول تعريفة الكهرباء الجديدة.
تعريفة الكهرباء الجديدة “الشرائح المعدلة”
عكفت وزارة الكهرباء المصرية على توضيح الشرائح للمستخدمين وقيمتها قبل الزيادة وسعرها بعد الزيادة من خلال توضيحها في الجدول التالي:
|الشريحة
|السعر بعد الزيادة
|السعر قبل الزيادة
|من صفر-50 كيلو وات
|سعر الكيلو 30 قرش
|سعر الكيلو 22 قرش
|من 51-100 كيلو وات
|سعر الكيلو 40 قرش
|سعر الكيلو 30 قرش
|من 101-200 كيلو وات
|سعر الكيلو 50 قرش
|سعر الكيلو 36 قرش
|من 201-350 كيلو وات
|سعر الكيلو 82 قرش
|سعر الكيلو 70 قرش
|من 351-650 كيلو وات
|سعر الكيلو 100 قرش
|سعر الكيلو 90 قرش
|من 651-1000 كيلو وات
|سعر الكيلو 140 قرش
|سعر الكيلو 135 قرش
|من 0-1000 كيلو وات
|يمنعوا من الحصول على دعم 145 قرش
|سعر الكيلو 145 قرش
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019
إليكم أسهل طريقة لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة يونيو 2019 وخطوات البحث عنها في 5 نقاط على النحو الآتي:
- تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
- أدخل على الخدمات.
- أنقر ”الاستعلام عن الفواتير”.
- عليك اختيار اسم المحافظة.
- أضف رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام
روابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء جميع القطاعات في يوليو 2019
- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء
- شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء
- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
كما تعهدنا معكم على تلبية كافة احتياجاتكم، نقدم لكم مساعدة لاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر العليا الجديدة يونيو 2019 لمن لم يتمكن من الاستعلام عن فاتورته يترك بياناته المطلوبة في النقاط الماضية، ونرسل له الفاتورة في أسرع فرصة ممكنة.
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