Take a fresh look at your lifestyle.


رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة موقع النيابة العامة 2021

بواسطة عزت محمد
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

الاستعلام عن مخالفات المرور التي تم رصدها على السيارة من الخدمات التي يوفرها موقع النيابة العامة الإلكترونية ويتم التحقق من المخالفات المرورية من خلال عدة خطوات سوف نعرضها بالتفصيل، ويقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات توفيرا على الأفراد ويوفر لهم فرصة الاستخدام الأمثل للوقت والجهد.

1 رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021
2 طرق سداد مخالفات المرور

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

يتمكن الأفراد من السائقين وأصحاب السيارات من الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال عدة خطوات عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني ويمكن القيام بالخطوات التالية:

  • التوجه غلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
  • من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على خدمات نيابة المرور.
  • الانتقال إلى الصفحة التالية واختيار الاستعلامات والضغط على استمرار.
  • تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
  • إدخال رقم الرخصة والضغط على إجمالي المخالفات.
  • يتم طلب شهادة الغرامات والتحول إلى السداد الإلكتروني.
  • الموافقة على الشروط والأحكام واستكمال خطوات تسجيل.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

طرق سداد مخالفات المرور

يتمكن العميل من سداد الرسوم الخاصة بالغرامات المفروضة على السائقين في حال رصد أي من المخالفات المرورية تسجيلها من خلال الرادار أو رجال المرور، ويتمكن من السداد من خلال عدة طرق منها:

  • السداد الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية.
  • يمكن السداد النقدي عند استلام المخالفة من خلل مكاتب المرور.
  • كما يتوفر السداد للمخالفات المرورية من خلال ماكينات فوري ويتم إدخال رقم الهاتف والرقم القومي ورقم اللوحة، ويتم سداد قيمة المخالفة كاملة.
  • يحصل المستفيد من الخدمة على شهادة المخالفات المسددة بعد أربعة أيام من سداد قيمة الغرامات ويتم إرسالها على عنوان المنزل المدون.
  • هذه الخدمة متاحة لأصحاب السيارات الخاصة من الملاكي، وكذلك سيارات الأجرة والنقل. وهي من الخدمات التي لاقت انتشاراً واسعاً وسهولة بين أصحاب السيارات.
عزت محمد

أسعى لتقديم خدمة إخبارية متميزة فى كافة الأقسام والمجالات وأهم الأخبار على المستوى المحلى المصري، والعربي والخليجي، بالإضافة لأهم الأخبار العالمية وأحداث الساعة لحظة بلحظة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

عاجل : وفاة أنسي ساويرس رجل الأعمال الشهير ووالد الأخوة ساويرس

أخبار مصر

تأمين إجباري على المصريين في الخارج.. تعرف على التفاصيل والمزايا وطريقة السداد

أخبار مصر

بعد القبض على حسن راتب.. مفاجآت ومتهمين جدد قريباً في قضية عصابة الآثار

أخبار مصر

القبض على حسن راتب رجل الأعمال الشهير فجر اليوم وأسرار وخبايا القبض عليه وحسانين كلمة…

أخبار مصر

بدءا من يناير.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 2400

أخبار مصر

أخر أخبار الفنانة علا غانم وسبب غيابها عن الساحة الفنية

أخبار مصر

التأمينات تعلن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 لجميع المستحقين

أخبار مصر

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ اليوم وسعر الكتكوت الأبيض وأسعار البيض

أخبار مصر

طبيب يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا من العالم ووعودة الحياه إلى طبيعتها

أخبار مصر

أسعار ومواصفات هاتف Vivo V21


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.