رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة موقع النيابة العامة 2021
الاستعلام عن مخالفات المرور التي تم رصدها على السيارة من الخدمات التي يوفرها موقع النيابة العامة الإلكترونية ويتم التحقق من المخالفات المرورية من خلال عدة خطوات سوف نعرضها بالتفصيل، ويقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات توفيرا على الأفراد ويوفر لهم فرصة الاستخدام الأمثل للوقت والجهد.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021
يتمكن الأفراد من السائقين وأصحاب السيارات من الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال عدة خطوات عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني ويمكن القيام بالخطوات التالية:
- التوجه غلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.
- من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على خدمات نيابة المرور.
- الانتقال إلى الصفحة التالية واختيار الاستعلامات والضغط على استمرار.
- تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.
- إدخال رقم الرخصة والضغط على إجمالي المخالفات.
- يتم طلب شهادة الغرامات والتحول إلى السداد الإلكتروني.
- الموافقة على الشروط والأحكام واستكمال خطوات تسجيل.
طرق سداد مخالفات المرور
يتمكن العميل من سداد الرسوم الخاصة بالغرامات المفروضة على السائقين في حال رصد أي من المخالفات المرورية تسجيلها من خلال الرادار أو رجال المرور، ويتمكن من السداد من خلال عدة طرق منها:
- السداد الإلكتروني عن طريق البطاقات الائتمانية.
- يمكن السداد النقدي عند استلام المخالفة من خلل مكاتب المرور.
- كما يتوفر السداد للمخالفات المرورية من خلال ماكينات فوري ويتم إدخال رقم الهاتف والرقم القومي ورقم اللوحة، ويتم سداد قيمة المخالفة كاملة.
- يحصل المستفيد من الخدمة على شهادة المخالفات المسددة بعد أربعة أيام من سداد قيمة الغرامات ويتم إرسالها على عنوان المنزل المدون.
- هذه الخدمة متاحة لأصحاب السيارات الخاصة من الملاكي، وكذلك سيارات الأجرة والنقل. وهي من الخدمات التي لاقت انتشاراً واسعاً وسهولة بين أصحاب السيارات.