رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي parent.emis.gov.eg والأوراق المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2021/2022

تقديم اولي ابتدائي أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الفترة الماضية عن بداية فتح باب التقديم للقبول في الصف الاول الابتدائي في جميع المحافظات لجميع المدارس المختلفة سواء الحكومية او بالخاصة او اللغات، وذلك بداية من يوم الأول من شهر يونيو وأكدت ان المدة المحددة للتسجيل تنتهي في 30 من شهر يونيو الجاري، كما قامت الوزارة بتحديد كافة الشروط اللازمة والمستندات الضرورية لإتمام عملية التسجيل الكترونيا لطلاب الصف الاول الابتدائي من قبل أولياء الأمور، لذلك نجد ان شريحة كبيرة من الاشخاص مهتمة بالحصول على هذه التفاصيل التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض الان الرابط الخاص بالتسجيل في الصف الاول الابتدائي وكذلك الاوراق اللازمة لاتمام التسجيل.

رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2021/2022

في ظل الظروف التي تتعرض لها مصر من جائحة فيروس كورونا فقد سهلت وزارة التربية والتعليم المصرية اجراء عملية التسجيل من قبل اولياء الامور لطلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد بجميع المدارس في مصر، على ان تتم عملية التسجيل بشكل الكتروني من خلال الموقع المخصص من قبل الوزارة للتسجيل، حيث يمكن لاولياء الامور الدخول الى الموقع الخاص بالتسجيل مباشرة من خلال رابط تسجيل اولي ابتدائي ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل وبعد الانتهاء يتم طباعة الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم.

الأوراق اللازمة التسجيل لطلاب الصف الاول الابتدائي 2021/2022

حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق والمستندات اللازمة للتسجيل والقبول للاطفال في الصف الأول الابتدائي، واهم هذه الاوراق مايلي.