Take a fresh look at your lifestyle.


رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي parent.emis.gov.eg والأوراق المطلوبة للعام الدراسي الجديد 2021/2022

بواسطة رضا على

تقديم اولي ابتدائي  أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الفترة الماضية عن بداية فتح باب التقديم للقبول في الصف الاول الابتدائي في جميع المحافظات لجميع المدارس المختلفة سواء الحكومية او بالخاصة او اللغات، وذلك بداية من يوم الأول من شهر يونيو وأكدت ان المدة المحددة للتسجيل تنتهي في 30 من شهر يونيو الجاري، كما قامت الوزارة بتحديد كافة الشروط اللازمة والمستندات الضرورية لإتمام عملية التسجيل الكترونيا لطلاب الصف الاول الابتدائي من قبل أولياء الأمور، لذلك نجد ان شريحة كبيرة من الاشخاص مهتمة بالحصول على هذه التفاصيل التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض الان الرابط الخاص بالتسجيل في الصف الاول الابتدائي وكذلك الاوراق اللازمة لاتمام التسجيل.

1 رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2021/2022
2 الأوراق اللازمة التسجيل لطلاب الصف الاول الابتدائي 2021/2022

رابط التقديم في الصف الاول الابتدائي 2021/2022

في ظل الظروف التي تتعرض لها مصر من جائحة فيروس كورونا فقد سهلت وزارة التربية والتعليم المصرية اجراء عملية التسجيل من قبل اولياء الامور لطلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد بجميع المدارس في مصر، على ان تتم عملية التسجيل بشكل الكتروني من خلال الموقع المخصص من قبل الوزارة للتسجيل، حيث يمكن لاولياء الامور الدخول الى الموقع الخاص بالتسجيل مباشرة من خلال رابط تسجيل اولي ابتدائي  ومن ثم اتباع الخطوات اللازمة للتسجيل وبعد الانتهاء يتم طباعة الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم.

الأوراق اللازمة التسجيل لطلاب الصف الاول الابتدائي 2021/2022

حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق والمستندات اللازمة للتسجيل والقبول للاطفال في الصف الأول الابتدائي، واهم هذه الاوراق مايلي.

  • يتم تقديم 4 صور شخصية للطفل على ان تكون صور حديثة.
  • يتم استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر خاصة بالطفل ومن ثم تقديمها.
  • احضار دمغات تأمين صحي.
  • احضار طابع مهن تعليمية.
  • احضار صورة من البطاقة الشخصية لكلا من الاب والام.
  • تقديم الاستمارة الخاصة بالتقديم الالكتروني.
  • ضم كل هذه المستندات في ملف ثم تقديمه.
رضا على
قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لجميع موظفي الدولة بعد تعديلها وتقديمها

أخبار مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 “فراخ وبيض وكتاكيت”

أخبار مصر

مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وكيفية الإشتراك والفوز بـ250 ألف دولار 

أخبار مصر

مسابقة الحلم 2021 تعلن جائزتها الرابعة على 250 ألف دولار “SMS قد تجعلك…

أخبار مصر

رابط حجز موعد عن طريق “absher.sa” لزيارة الاحوال المدنية 1442

أخبار مصر

وزارة الصحة والإسكان المصرية|| رابط وكيفية التسجيل لحجز لقاح كورونا 2021

أخبار مصر

حالة الطقس غداً الثلاثاء 8 يونيو 2021 وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

أخبار مصر

طريقة استقبال قناة عمان الرياضية بالتردد الجديد 2021 HD

أخبار مصر

ضبط تردد قناة أوربت أفلام Orpit Plus Movies بدون تشفير

أخبار مصر

“إدخال” أقوى تردد لبث قناة LBC SAT ال بي س اللبنانية مجاناً على الاقمار…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.