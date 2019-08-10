رابط التقديم في المدارس اليابانية || التعليم يُعلن عن عدة وظائف شاغرة

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس اليابانية ، أصبح رابط التقديم في المدارس اليابانية من أهم ما يبحث عنه المعلمين، أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن فتح باب التقديم و الانضمام إلى المدارس اليابانية بداية من يوم الجمعة التاسع من أغسطس لعام 2019م وقالت أن التقديم سوف يكون مستمرًا لمدة خمسة عشر يومًا فقط ، هذا وتعد المدارس اليابانية من التجارب الجديدة في التعليم المصري .

رابط التقديم في المدارس اليابانية

تعد المدارس اليابانية نوع جديد من التعليم وذلك للاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم المصري ومن أجل استكمال تلك المنظومة التعليمية الجديدة لابد من وجود المعلم على رأسها لذا قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن حاجتها إلى معلمين وسوف يتم التقديم من خلال رابط التقديم للمدارس اليابانية ، كما بينت الوزارة الوظائف الشاغرة وهي كالتالي :

مدير مدرسة

وكيل مدرسة

معلم رياض أطفال

معلم مساعد رياض أطفال

معلم رياضيات

معلم علوم

معلم تربية دينية وإسلامية

معلم تربية مسيحية

معلم لغة عربية

معلم اللغة الإنجليزية

معلم تربية رياضية

معلم تربية فنية

معلم تربية موسيقية

أخصائي نفسي

معلم غرفة مصادر

أخصائي اجتماعي

خطوات التقديم في وظائف المدارس اليابانية

يقوم المعلم بالولوج إلى رابط التقديم للمدارس اليابانية

وملء الاستمارة الإلكترونية موضحًا البيانات الشخصية ومؤهلاته العلمية .

القيام بالإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المعلم المتقدم وهي أسئلة تقيس (القدرة على القيادة – القدرة على التعليم والتعلم -القدرة على تهيئة بيئة تعليمية لحب التعليم والابتكار )

كما بينت الوزارة بأنه سوف يتم عمل مقابلات شخصية مع الحاصلين على تقييمات عالية ممن استكملوا الطلب الخاص بـ المدارس اليابانية بنجاح وسوف تقوم اللجنة بتقييم كل من مهارات الاتصال ومهارات العرض والتقديم وكذلك مهارات التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات والقيادة ومظهر المدرس العام .

شروط التقديم لـ وظائف المدارس اليابانية

الوظيفة الخبرة المطلوبة العمر ملاحظات مدير مدرسة خبرات في مجال الإدارة المدرسية والتدريس والتعامل مع الأطفال من 35- 45 عام خبرات داخل أو خارج وزارة التعليم أو التعليم الفني ، خبرة 5 سنوات في التدريس و5 سنوات في الإدارة وكيل المدرسة خبرات بمجال التدريس والتعامل مع التلاميذ وكذلك إداريات شئون الطلاب والمعلمين واللوائح والقوانين المنظمة للعمل من 30-40 عام خبرة 7 سنوات في التدريس وخبرة 5 سنوات قيادية، وكذلك خبرات داخل وخارج وزارة التعليم معلم رياض أطفال خريج رياض أطفال خبرات في التدريس في مدارس اللغات من 25-40 عام خبرة من 4-5 سنوات داخل وخارج وزارة التعليم معلم مساعد رياض أطفال خريج رياض أطفال خبرات في التدريس في مدارس اللغات من من 25 – 35 سنة خبرة من 3-2 سنوات في العمل داخل وخارج وزارة التربية والتعليم المعلمين الحصول على الشهادة المطلوبة من 25-40 عام خبرة 4-5 سنوات التدريس داخل وخارج وزارة التعليم

كما أوضحت الوزارة كافة الشروط والشهادات المطلوبة والتقديم والمستندات المطلوبة على رابط التقديم في المدارس اليابانية ، أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي وخبرة مثبته في مجال التدريس العام أو الفني ..