رابط التقديم للمدارس اليابانية في مصر والشروط المطلوبة

يبحث الألف من أولياء الأمور عن شروط التقديم في المدارس اليابانية في مصر حيث سنوضح لكم ضوابط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية حتي نسهل الأمر علي جميع الأهلي من الإباء والأمهات كما نرفق لكم لينك تقديم المدارس المصرية اليابانية حتي نسهل الأمر علي الجميع من يرغب بالالتحاق بتلك المدارس، حيث تعتمد الدراسة في المدارس اليابانية على أنشطة التوكاتسو التي يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم تهدف لنمو التفكير لدي الأطفال من خلال تبادل الحوار والمناقشة والبحث بين التلاميذ لحل بعض المسائل في إطار المواد الدراسية والمتعلقة بالمواد التعليمية بشكل متطور .

رابط التقديم للمدارس اليابانية في مصر

يمكن التقديم المدارس اليابانية في مصر عن طريق زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعليم من خلال رابط موقع تقديم المدارس اليابانية في مصر والذي من خلاله يمكن التعرف علي شروط تسجيل المدارس اليابانية في مصر والتي تتلخص في أن يكون الطفل مصري الجنسية وان يكون قد انتهي من صفوف الروضة وهي ” كي جي ا”، و”كي جي 2″، وكذلك الأطفال في الصف الأول الابتدائي، يتم قبولهم بشكل إلكتروني.

يشمل منهج التوكاتسو بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالفصل التعليمي والمدرسي وكذلك بين التلاميذ وتتمثل في أنشاء مجالس بينهم بداخل المدرسة يبدأ المعلمين والمعلمات في أنشاء مناسبات مدرسية بين جميع الفئات العمرية لوضع بعض الحوارات في إطار المواد الدراسية لمنافشاتها بين الطلاب.

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