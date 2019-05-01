وزارة التربية والتعليم : فتح باب التقديم للمدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي 2019-2020 إلكترونيا” ejs4students.moe.gov.eg “وموعد التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمدراس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019-2020 عبر الرابط الرسمي له، وذلك للمراحل التعليمية كي جي 1 وكي جي 2 والصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، حيث يمكنك التقديم إلكترونيا إلى 35 مدرسة يابانية موزعة على عدد 21 محافظة، ونوهت وزارة التربية والتعليم أنه تم التحويل من الدراسة باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية بدأ من العام الدراسي الجديد، وقد إنطلقت مرحلة التسجيل للمدارس اليابانية بالعام الدرسي الجديد 2019-2020 من 1 مايو للمدارس المتوفرة حاليا، أما بالنسبة للفروع الأخرى للمدرسة سيتم فتح باب التقديم إليها لاحقا.

رابط التقديم للمدارس اليابانية 2019-2020

تم فتح باب التقديم إلى المدارس اليابانية 2019-2020 من أول مايو لجميع المدراس المتوفرة على مستوى 21 محافظة، ونشير أنه يجب الإطلاع على تفاصيل وشروط المطلوبة من الطلاب قبل التقديم إلى المدارس اليابانية، وأيضا مصروفات المدارس اليابانية التي تصل إلى 10.800 ألف وتشتمل على 8 الآف شاماة للمدرسة، و2000 للأنشطة الجديدة ” التوكاتسو” والتي يتم تطبيقها وفقا للنظام الياباني الجديد.

سنوات التقديم بالمدارس اليابانية 2019-2020:

وكانت أهم شروط التقديم بالمدارس اليابانية، أن يكون الطفل من أب وأم ذو جنسية مصرية، وأيضا أوضحت الوزارة أن المنهج المتبع هو المنهج التعليمي الجديد والمتواجد بجميع المدارس المصرية ” تعليم 2″ وبالإضافة بعض الأنشطة المتبعة من المدارس اليابانية لجميع مراحل ال كي جي 1 وكي جي 2 والصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي.

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