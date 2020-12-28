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“رابط الصحة” حجز موعد للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في البحرين

بواسطة زكريا منير
رابط حجز موعد اخذ اللقاح ضد فيروس كوفيد19

أعتمدت مملكة البحرين اللقاحات الرئيسية فايزر – بيونتيك ضد فيروس كورونا” كوفيد19″، وتبداً المراكز الصحية باستقبال المواطنين والمقيمين للتطعيم، بحجز مسبق يتم الكترونياً. مع التاكيد على إمكانية الاختيار بين اللقاحين الصيني والامريكي، حيث ان كلاهما على درجة واحدة من الأمان والفاعلية، وان هذه المرحلة للتطعيم ليست الزامية.

1 الية حجز مواعيد اخذ لقاحات كورونا
2 موقع التسجيل في لقاحات كورونا بالخطوات

الية حجز مواعيد اخذ لقاحات كورونا

منحت وزارة الصحة الخيار للبحرينين والوافدين بتلقي عملية التطعيم دون ان يكون اجبارياً لهم، وتم تفعيل قرار فتح جميع المراكز الصحية في اجازت عطل نهاية الاسبوع واوقات الاجازات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء. مع خيارات جديدة اثناء عملية التسجيل لاختيار المركز الصحي لاخذ التطعيم فيه، ونوعية اللقاح.

موقع التسجيل في لقاحات كورونا بالخطوات

التطعيم متاحا مجاناً في البحرين لكافة افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، لمن يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق. وتتم عملية الحجز المسبق لاخذ التطعيم ضد فيروس كوفيد19 من خلال الرابط التالي https://www.healthalert.gov.bh حيث انه في الاستمارة التي تظهر يجب اختيار نوع اللقاح sinopharm vaccine أو pfizer biontech vaccine وملئ باقي البيانات الشخصية من الإسم الكامل والجنس وقم الهوية وباقي المعلومات ثم الضغط على ارسال او submit.

شدد استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، المقدم طبيب مناف القحطاني بكلمتي “إطلاقاً ومستحيل” أن يتسبب اللقاح في نقل فيروس الكورونا.

وقال القحطاني إن المتعافين بامكانهم أخذ اللقاح خاصة بعد مرور 3 أشهر من الإصابة، فيما شدد على ضرورة العاملين في الصفوف الأمامي من المصابين سابقاً بالفيروس على أخذ اللقاح.

وشرح القحطاني كيفية عمل اللقاحات، وأنه يمر بعدة مراحل بين المأمونية والفاعلية والسلامة.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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