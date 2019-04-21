رابط الهيئة الوطنية للانتخابات..اعرف مكان لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور 2019

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات تزامناً مع اقتراب فتح لجان التصويت في اليوم الثاني للتصويت على الاستفتاءات الدستورية 2019 في مصر، ونوضح لكم عبر موقع كلمة دوت أورج طريقة معرفة مكان لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، فمن المُقرر أن تُفتح اللجان اليوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً وحتي التاسعة مساءً، ومن المُقرر أيضاً أن ينتهي التصويت على التعديلات الدستورية غداً الاثنين في التاسعة مساءً.

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية تتم من خلال 3 طرق أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، الأولي من خلال الدخول لرابط الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح، ثم الضغط على استعلم، وسوف تُفتح نافذة جديدة تحتوي على جميع بيانات مكان اللجنة الانتخابية الخاص بك.

الدخول إلي رابط معرفة اللجنة الانتخابية 2019 من هنا. الرقم القومي المكون من 14 رقم. قم بالضغط على أيقونة استعلم.

كما هو موضح بالصورة السابقة.

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

يتم تحديد اللجنة الانتخابية أيضاً من خلال إرسالة رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي المراد الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية الخاص به إلي 5151، أو الاتصال على 141.

وأيضاً عبر موقع كلمة دوت أورج يُمكنك الاستعلام عن لجنتك الانتخابية عن طريق كتابة الرقم القومي الخاص بك في الصندوق المُخصص للتعليقات في أسفل المقال، وسوف نقوم بالرد عليك بمكان لجنتك الانتخابية.

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