رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

يبحث الكثير من طلاب الأزهر عن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية نظراً لتوجيهات شيخ الأزهر أحمد الطيب وتطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل إلكتروني في جمهورية مصر العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتفشي فيروس كورونا في البلاد والعمل على الحد من انتقال العدوى بين الطلاب، لذا يُمكنك معرفة كيفية التسجيل عن طريق مقالنا هذا.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لتفشي الظروف الصحية الحالية واتباع الدولة كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الصحة العالمية للحد من انتشار الوباء بين الأشخاص، وبعد نجاح التجربة السابقة من قبل الأزهر الشريف بتعليمات من قبل وزارة التربية التعليم بجمهورية مصر العربية، وفر الأزهر الشريف رابط استمارة التقدم لامتحانات الشهادات الازهريه خاص للتوجه من خلاله جميع طلاب الشهادة الإعدادية للتسجيل لدخول الامتحان.

والجدير بالذكر بأنه ينبغي على كل طالب أن يقوم بإدخال اسمه ورقم سري خاص به لكي يتمكن من الدخول مرة أخرى، وجاء هذا القرار للحد من انتقال العدوى بين الطلاب ورغبة الدولة في استكمال السنة الدراسية.

الضوابط اللازمة للتقدم للشهادة الإعدادية الأزهر الشريف إلكترونياً

وضع الأزهر الشريف بعض الضوابط التي تتمثل في ضرورة طباعة اسم المستخدم الخاص بالطالب وكلمة المرور لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، وبعدها تُسلم إلى الطلاب ويتم توضيح طريقة الدخول إلكترونياً لاستمارة الامتحانات تمهيداً لإمكانية الدخول لأداء جميع الامتحانات القادمة.