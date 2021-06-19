رابط تسجيل الحج 1442.. عبر بوابة موقع وزارة الحج والعمرة السعودية

اطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية رابط منصة تسجيل حجاج الداخل 1442، بشرط ان يكونوا باعمار ما بين 18 الى 65 سنة ومحصن بجرعة او جرعتين او متعافي، ويقوم الراغب بالانضمام لموسم حج 1442 باكمال النموذج ليتم النظر في طلبه من هيئة الحج وذلك بعد فرز المسجلين لمن ينطبق عليهم الاشتراكات الخاصة بالحج.

قواعد الحج 1442

ويأتي حج 1442 هذا العام، بقواعد احترازية غير مسبوقة، فرضتها تداعيات فيروس كورونا، بالرغم ان الحياة الطبيعة بدات تعود تدريجياً. وموسم الحج عاد هذا العام، ولكنه هو ايضا لديه شروطه الصحية والتنظيمية حفاظاً على سلامة الحجاج اثناء اداء مناسك الحج. ويحرص الكثيرين من الراغبين بالقيام بالحج بعدم الإبطاء في تسجيل بياناتهم ومعرفة طريقة التسجيل على رابط موقع الحج والعمرة خاصة مع تحديد عدد محدود من الحجاج في الموسم الجديد، بطاقة استيعابية 60 ألف سواء مواطنين او مقيمين يقتصر على من هم داخل الحدود السعودية.

رابط التسجيل localhaj haj gov sa

تعتبر عملية التسجيل الالكتروني للمشاركة في حج 1442 خالية من الحضور الشخصي، فتتم اونلاين، بشكل كلي، لإكمال التسجيل، عبر رابط وزارة الحج والعمرة، وذلك لمن هم داخل السعودية سواء مواطنين او مقيمين لكن عدد الاشخاص سيكون محدود بمعدل 60 الف شخص لاول مرة، مع إخضاع الشروط ونظام الاولوية في حال اجتياز المعايير المطلوبة، ولمعرفة خطوات تسجيل الحج تابع الفقرة الآتية.

الولوج الى موقع https://localhaj.haj.gov.sa

تسجيل رغبة حج

الاقرار بلائحة الشروط ثم الضغط موافق

اكتب رقم الهوية

حدد تاريخ الميلاد

دون مدينة الاقامة

ادخال الرمز والضغط على إرسال

ادخال رقم الهاتف ثم الضغط على تسجيل الطلب

إدخال رمزالتحقق الذي تستلمه في رسالة نصية

الضغط على التاكيد

بعد شرح طريقة تسجيل الحج بالخطوات السابقة عبر رابط الحج الالكتروني، تكون اكملت التسجيل المبدئي واصدار رقم الطلب الخاص بك، وبعد إجتياز المقدم المعايير الصحية المتعلقة بالتحصين سينظر في الطلب حسب الاسبقية. ويتم فتح باب التسجيل حتى نهاية تاريخ 16/6/2021.

التسجيل في الحج 1442 وزارة الصحة

جدير بالذكر الى اعلان لجنة القوى الزائرة بالحج والتابعة لوزارة الصحة، عن فتح باب التسجيل للمشاركة موسم الحج لهذا العام وذلك في بعض التخصصات الطبية النادرة، للعمل بالمنشئات داخل المشاعر المقدسة، وفق آلية التعاقد المؤقت، وعلى الراغبين بالمشاركة المبادرة بالتسجيل عبر بوابة موقع وزارة الصحة من هنا وذلك في التخصصات الآتية:

طبيب استشاري عناية مركزة.

طبيب نائب أول، نائب عناية مركزة.

طبيب مقيم عناية مركزة، (يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة).

تمريض عناية مركزة (أخصائي أول، أخصائي، فني)، (يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة)

العالج التنفسي (أخصائي أول، أخصائي، فني)، (يشترط إرفاق مشهد حديث يثبت وجود خبرة العمل في قسم العناية المركزة).